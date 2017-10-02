وفد من ميتسوبيشي العالمية يزور العربية للتصنيع

الصاوي أحمد:أشاد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع بخبرة شركة ميتسوبيشي العالمية في العديد من المجالات الحيوية مثل السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمنتجات العسكرية والمدنية المُتطورة ,وأضاف سيف الدين أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع للتعاون معها في العديد من ال

الصاوي أحمد:

أشاد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع بخبرة شركة ميتسوبيشي العالمية في العديد من المجالات الحيوية مثل السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمنتجات العسكرية والمدنية المُتطورة ,وأضاف سيف الدين أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع للتعاون معها في العديد من المجالات لصالح المواطن المصري وخدمة مشروعات التنمية التي تشهدها حاليا أرض مصر .

وأعرب السيد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ميتسوبيشي العالمية عن التطلع لزيادة حجم الإستثمارات اليابانية في ظل مناخ الإستثمار الجديد الذي تشهده مصر وأكد علي أهمية التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع كأحد أبرز الكيانات للصناعة المصرية ,بما تتميز به من الجودة والإمكانيات المُتطورة والتي تحرص الشركات اليابانية علي التأكد منها عند تعاونها مع الشركات العالمية .

جاء هذا علي هامش زيارة وفد شركة ميتسوبيشي اليابانية العالمية للهيئة العربية للتصنيع ,في إطار فتح آفاق جديدة للتعاون المصري الياباني وتوسيع أوجه التعاون والإستثمار المُشترك

يُذكر أن التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ودولة اليابان مُمتد للعديد من المجالات , حيث تتعاون الهيئة مع شركة ميتسوبيشي العالمية في مجال مترو الأنفاق, كما أن هناك بروتوكول للتعاون مع الجامعة اليابانية بمصر في العديد من المجالات البحثية ومنها محطات مُعالجة الصرف الصحي بشكل أكثر تطورا.

وفي هذا الصدد , أشارسيف الدين عقب مُقابلته مع الوفد الياباني إلي أنه قد تم بحث مجالات جديدة للتعاون مع ميتسوبيشي في مجالات مُتعددة مثل مُعالجة الصرف الصحي ومترو الأنفاق وغيرها وأضاف عبد العزيز أن الهيئة العربية للتصنيع تتمتع بمرونة في الإستثمار مع أي شريك أجنبي وذلك في إطار توجيهات اللجنة العليا للهيئة برئاسة السيد رئيس الجمهورية .

كما أبدي الجانب الياباني أعجابه بإهتمام الهيئة العربية للتصنيع بالبحث والتطوير لزيادة نسب المكون المحلي وإمتلاك حقوق الملكية الفكرية لكل ما يتم إبتكاره وتطويره بمنتجاتها وأردف نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ميتسوبيشي العالمية انها تجسد الصناعة المصرية الوطنية .

وأشار عبد العزيز إلي أن السوق المصري مُشجع للإستثمار فضلا عن أن العائد مضمون ,خاصة أنه سوق كبير بمُعطيات جغرافية وموقع مُتميز ومواني متطورة للتصدير بما يوفر الكثير من النفقات لتغطية الطلب المحلي والإقليمي لمنتجات الشركة اليابانية العالمية .

كما أعرب سيف الدين عن أمله أن تمتد آفاق وأوجه التعاون المشترك مع ميتسوبيشي إلي إمكانية تصنيع الأجزاء والمكونات التي تحتاجها الشركة اليابانية من خلال إقامة مصنع لها بمصر علي غرار شراكة الهيئة العربية للتصنيع مع شركة فيات كرايزلر.