وفد من مجلسي النواب والشيوخ يقدم واجب العزاء في شهداء كنيسة أبو سفين

قدم وفد يضم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن واجب العزاء للكنيسة في شهداء كنيسة أبو سفين بإمبابة .

وضم الوفد النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ الامين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب.

كما ضم النائب احمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، والنائب عماد الدرجلي، والنائب حسام مندوه الحسيني ، النائب محمود الصعيدي ، والنائب وليد المليجي عضو مجلس الشيوخ، النائب ذكي عباس ، النائب عمرو زايد ، النائب خالد تامر طايع، النائب حسام عاشور، النائب عمرو القطامي، النائب محي حافظ ، النائب طارق سعيد حسانين