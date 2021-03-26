وفد من لجنة نقل البرلمان يتوجه لتفقد حادث قطاري سوهاج

أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، تشكيل وفد من أعضاء اللجنة لمتابعة أحداث قطاري سوهاج، وللوقوف على الإجراءات والخطوات ومتابعة التحقيقات، في إطار الدور المنوط باللجنة، تمهيدا لعقد اجتماع موسع خلال الفترة المقبلة لمناقشة الأمر عقب الانتهاء من التحقيقات النيابة وما ستسفر عنه نتائج اللجنة الفنية .

وأضاف عابد، أن اللجنة تضم في عضويتها كل من النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، ورئيس اللجنة المصغرة، وعضوية النائب اللواء حسام عاشور عضو اللجنة، والنائب أحمد سعد عضو اللجنة، والنائب مصطفى محمود عضو اللجنة، وتوجهت منذ قليل لمحافظة سوهاج لمتابعة حادث قطاري سوهاج مع الجهات التنفيذية المختصة .

واضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات ان الوفد سيلتقي أهالي الشهداء لتقديم التعازي ، وايضا سيقوم الوفد بزيارة المصابين للتأكد من تلاقيهم العلاج اللازم وذلك في اطار دور اللجنه .

وأجري النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، اتصالا مع مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير، وزير النقل، ووزيرة الصحة هالة زايد، ورئيس هيئة السكة الحديد، وطارق الفقي محافظ سوهاج، لمتابعة تفاصيل الحادثة لحظة بلحظة، بالإضافة لمتابعة تحقيقات النيابة في حادث قطاري سوهاج الذي وقع اليوم .

وأكد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماع عاجل لبحث حادث قطاري سوهاج مع اتخاذ الاجراءات الرقابية اللازمه ، وفى حال ثبوت أن هناك خطأ من العنصر البشرى ، عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة ، ستطالب اللجنة بتطبيق القانون على المتهاونين فى حال ثبوت ذلك .

وكان خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أكد أن الحصيلة الأولية لحادث تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج ، فيما يعرف بحادث تصادم قطاري سوهاج ، بلغ حتى الآن 50 مصابًا، مشيرا إلى أنه جار حصر بقية الإصابات والتأكد من وجود وفيات من عدمه.

كما نعى شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج اليوم الجمعة