وفد من كبري الشركات الكويتية المستوردة للحاصلات الزراعية يزور مصر

التقى المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة عبد الحميد دمرداش و هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس بممثلي الاتحاد الكويتي للأغذية علي هامش ملتقي الأعمال المصري الكويتي حيث تم التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وتنمية الصادرات الزراعية المصرية لتغطية احتياجات أشقائنا بدولة الكويت .

وأوضح هاني حسين – في تصريحات اليوم – أنه تم خلال اللقاء الاتفاق علي تشكيل وفد من كبري الشركات الكويتية المستوردة للمنتجات الزراعية لزيارة مصر لتفقد بعض المزارع ومحطات التعبئة للوقوف علي النظم الحديثة المطبقه في عمليات الإنتاج والتصدير للمحاصيل الزراعية والإطلاع علي نظم الفحص والرقابة التى تضمن سلامة وجودة المحاصيل الزراعية المصرية التي يتم تصديرها.