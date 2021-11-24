وفد من غرفة ملاحة الإسكندرية في زيارة رسمية لميناء أبو قير البحري (صور)

نظمت غرفة ملاحة الإسكندرية ، زيارة مؤخرا ، لميناء أبو قير البحري، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف القوات البحرية بمنطقة شرق الإسكندرية، والذي من المتوقع أن يكون أهم موانئ مصر بمنطقة شرق البحر المتوسط.

وفي هذا الصدد أعلنت غرفة ملاحة الإسكندرية برئاسة محمد مصيلحي، أن الزيارة تأتي استجابة لدعوة الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، والذي كان في استقبال الوفد مع عددا من قيادات القوات البحرية و قيادات الميناء.

وشملت الزيارة عرض تقديمي لميناء أبوقير الجديد، كما تم تقديم أبعاد المشروع وأثره على النقل البحري في مصر عامة ومحافظة الإسكندرية بشكل خاص.

ويشمل ميناء أبو قير الجديد عدد من الأرصفة ذات الطول والعمق والتي ستصبح حين اكتمالها من أكبر موانئ البحر الأبيض المتوسط، وتتكون من أرصفة للحاويات والبضائع العامة والصب الجاف والسائل، كما تم مؤخرا الإنتهاء من ربط الميناء بالطرق الرئيسية والمحاور بالطريق الساحلي الدولي وطريق الإسكندرية والطريق الزراعي.

ويعد الميناء إضافة كبيرة للرفع من كفاءة وقدرات النقل البحري في مصر، كما يعد إضافة الى محافظة الإسكندرية لما يتضمنه من كورنيش جديد بطول 11 كيلو متر وأراضي مخصصة للاستغلال السكني والتجاري، كما أنه من المقرر افتتاح رصيف بحري بطول 600 متر وعمق 22 متر قبل منتصف العام القادم.

والجدير بالذكر انه تم الاستعانة بأكبر الشركات العالمية المتخصصة في تصميم الميناء الجديد، على رأسهم شركة “ديمي” البلجيكية وشركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة، وشركة الجرافات الوطنية، كما تم تصميم الخرائط الالكترونية من المكتب العلمي للدراسات والبحوث، ومكتب الديب للاستشارات القانونية.

كما تم الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية مثل جامعات روما وهولندا وإيطاليا في تصميم حاجز الأمواج باستخدام الأساليب والطرق العلمية والي تضمن عدم أغلاق الميناء في ظروف المناخ والطقس المختلفة.

شارك في وفد الغرفة كل من: المهندس مروان السماك- نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس كريم سلامة أمين الصندوق، بالاضافة إلى المهندس مدحت القاضي، وطارق فهمي، ومحمد العنتبلي، والمهندس خالد بيومي من أعضاء مجلس الإدارة.

بجانب مشاركة المهندس/ أحمد العقاد – رئيس مجلس إدارة شركة ماهوني للملاحة والخدمات البحرية، وعمرو مصيلحي- رئيس لجنة النقل بجمعية رجال أعمال إسكندرية.

وفي نهاية الزيارة قام محمد مصيلحي- رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الشكر للفريق أحمد خالد- قائد القوات البحرية – على الاستقبال الحافل واطلاع الوفد المشارك على هذا المجهود المتميز.

وحصل الميناء مؤخرا على موافقة من قبل مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات “ش.م.م” داخل الميناء.

ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإن المنطقة الجمركية الجديدة لميناء أبو قير تقع على مساحة مقدارها 597 ألف متر مربع، والتي من المقرر أن تختص طبقاً لنص مشروع القرار بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء أبوقير بالإسكندرية بما فى ذلك تقديم كافة الخدمات المرتبطة بهذا الغرض دون تخزين الحاويات بنظام المستودعات الجمركية.

ويعد القرار خطوة هامة نحو تحول الميناء من أحد الموانئ التابعة للقوات المسلحة، والمخصص في بعض الأغراض البسيطة ليكون أحد أهم الموانئ التجارية على البحر المتوسط، لينافس موانئ محلية وأوروبية أهمها الإسكندرية ودمياط .

وحصلت الشركة التي تقوم بأعال الإنشاءات بالميناء على قرض من البنوك المحلية في 3 يناير الماضي قدره 3.8 مليار جنيه.

وفي سبتمبر من العام الماضي استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إلى جانب لوك لويس، المدير العام لشركة “ديمي” البلجيكية لأعمال التكريك، وعدد من كبار المسئولين بالشركة، بحضور لواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، وعميد بحري أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، وعقيد بحري محمد المخزنجي رئيس قسم التحليل السياسي بقيادة القوات البحرية، لبحث مشروع توسعة وتطوير ميناء خليج أبو قير بشكل شامل.

وكان الاجتماع بهدف الاتفاق مع شركة “ديمي”، والتي تعد أكبر شركة في أوروبا في بناء الموانئ، على القيام بأعمال تكريك الميناء، وهو الاتفاق الذي يأتي بالتكامل مع الاتفاق الأخير مع شركة “هاتشيسون” الصينية لإقامة أكبر محطة تداول حاويات بالمنطقة في ميناء أبو قير بسعة تداول 2 مليون حاوية سنوياً.

وفي أغسطس 2019 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد القوات البحرية، إلى جانب إيريك أيبي، المدير العام لمجموعة هاتشيسون بورتس الصينية، وكليمينس تشينج، المدير التنفيذي للشركة ” احد أهم مشغلي الحاويات في العالم.

وشهد الاجتماع توقيع مذكرة التفاهم بين القوات البحرية المصرية وشركة هاتشيسون بورتس، والتي تعد إحدى كبرى الشركات على مستوي العالم في إقامة محطات الحاويات؛ لإقامة محطة تداول حاويات بميناء أبوقير.