وفد من غرفة «ليتوانيا» التجارية يبحث فرص الاستثمار بالإسماعيلية

بحثت جمعية المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس مصطفي أبو حديد الفرص الاستثمارية مع وفد أعضاء الغرفة التجارية بدولة “ليتوانيا” خلال زيارتهم ، أمس الثلاثاء، لل

واستعرض “أبو حديد” الحوافز الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الافتصادية بمحور قناة السويس بجانب الفرص الاستثمارية بالمناطق الحرة المعفاة من الجمارك، بالإضافة إلى تسهيلات تخصيص الأراضي والعمالة المدربة والاستفادة من اتفاقيات مصر مع العديد من الدول وعلي رأسها الاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول الكوميسا.

وتعد غرفة ليتوانيا التجارية من الغرف الرائد، تضم أكثر من ٥٥٠ ألف تاجر وتساعد على تكوين مجتمع ورواد الأعمال في مجال التجارة ، حيث إن الحكومة تعمل على دعم تبادل التجارة والصناعة، كما تم تدشين مشروع جديد بليتوانيا لتشجيع العمل المشترك بين دول أوروبا لتوطيد العلاقات فيما بينهم تجاريا.