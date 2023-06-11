وفد من شركة «cscec» الصينية يزُور مدينة السويس الجديدة لبحث فرص الاستثمار

استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، وفدا من شركة “cscec” الصينية.

وتتولى الشركة الصينية تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذا مشروعات بمدينة العلمين الجديدة وعدد من المشروعات والإنشاءات بالمدن الجديدة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، والمهندس باسم سمير، مدير إدارة المشروعات بالجهاز.

هدف اللقاء

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أن اللقاء يأتي في إطار رغبة الشركة الصينية في بحث فرص الاستثمار الواعدة بمدينة السويس الجديدة، مؤكدة أن مدينة السويس الجديدة تستقطب عددا كبيرا من المستثمرين فى هذه المرحلة.

وخلال اللقاء، استعرضت المهندسة أسماء مخلوف، مختلف قطاعات الاستثمار بالسويس الجديدة، ومنها ( سكني – تجاري – صناعي – ترفيهي – لوجستي )مؤكدة أن مدينة السويس الجديدة وجهة استثمارية واعدة تتجه إليها أنظار المستثمرين بمختلف مجالات الاستثمار .

تفقد مصنع سكور جراس

وفي السياق ذاته، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، مصنع سكور جراس لإنتاج النجيل الصناعي بالمنطقة الصناعية الأولى بعتاقة بمدينة السويس الجديدة، للوقوف على العملية الإنتاجية بالمصنع وتذليل العقبات إن وجدت.

وناقشت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، محاور الإنتاج ووضع العمالة وكيفية التصدير ودور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت أن جهاز المدينة لا يدخر جهدا في دعم الصناعة والمستثمرين، حيث تشارك شركة سكور جراس في عدد من المشروعات القومية مثل “حياة كريمة” والمدينة الأوليمبية، فضلا عن التصدير إلى نحو 37 دولة علي مستوى العالم.

وأشادت المهندسة أسماء مخلوف، بتميز العمل داخل الشركة وجودة المنتج والحس الوطني الدافع الأكبر لتوطين الصناعة، مؤكدة أن توطين الصناعة وزيادة الإنتاج يدفع عجلة التنمية، ويوفر العملة الصعبة، ويخلق مزيدا من فرص العمل، ويزيد الثقة في الاقتصاد المصري.