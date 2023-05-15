وفد من شركات الأدوية البرتغالية في زيارة تفقدية لمصنع سيديكو لمستحضرات الأورام

استقبلت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة أكديما والدكتور علي الغمراوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيديكو للأدوية، وفدًا يمثل كبرى شركات الأدوية والهيئات الدوائية الرسمية في دولة البرتغال، في زيارة تفقدية لمصنع سيديكو لمستحضرات الأورام.

وأقيم مصنع سيديكو لمستحضرات الأورام على مساحة 1250 مترا مربعا على 4 طوابق وباستثمارات تصل إلى مليار جنيه خلال فترة زمنية قياسية. وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد إلى 10 ملايين وحدة سنويًا، ومن المتوقع أن يصل حجم مبيعاته إلى 1.358 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتم إنشاء مصنع أورام سيديكو بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من أدوية الأورام الاستراتيجية، مع توجيه باقي الإنتاج للتصدير للأسواق الخارجية فى الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا، فضلًا عن أنه يمثل خطوة هامة فى تحقيق الأمن القومي والصحي للمواطن المصري.



ضم الوفد كل من جواو بيدرو مينديس-رئيس الرابطة البرتغالية لصناعة الأدوية (APIFARMA) ونائب رئيس اتحاد رجال الأعمال البرتغالي، وميغيل برناردو جينستال-عضو الرابطة البرتغالية لصناعة الأدوية(APIFARMA)، وأنطونيو أوغوستو دي ميراندا-عضو الرابطة البرتغالية لصناعة الأدوية (APIFARMA)والرئيس التنفيذي لشركة (TECNIMEDE) Sociedade Técnico-Medicinal، وإيما إيزابيل جوفيا-رئيس الرابطة الوطنية للصيدلة (ANF)، وآنا إيزابيل دا سيلفا-عضو الرابطة الوطنية للصيدلة (ANF)، وجواو فريدريكو سانتانا-الرئيس التنفيذي لمجموعةMEDINFAR ، ويواكيم أنطونيو دي ماتوس-الرئيس التنفيذي لمجموعة FHC ، وماريا ليونور بيانكارد- مدير أول الأسواق الناشئة شركة بيال للأدوية.



استمع الوفد البرتغالي لشرح مفصل عن المصنع ومراحل إنشائه ومساحته وإمكانياته والأدوية التي ينتجها، والأدوية التي من المخطط إنتاجها مستقبلًا، بالإضافة لتوضيح المراحل الإنتاجية المختلفة ومنطقة المعامل، وطاقته الإنتاجية ومراحل العمليات التصنيعية والتي تتضمن تطبيق أعلى المعايير العالمية في الإنتاج واختبارات الجودة والأمان والفعالية والصلاحية والمعامل وغيرها من التقنيات الحديثة التي يضمها المصنع الذي تم افتتاحه حديثًا. ثم أجاب مسئولي المصنع عن جميع استفسارات الوفد البرتغالي حول المصنع.



وقال الدكتور علي الغمراوي-رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيديكو للأدوية: “شرفنا اليوم باستقبال الوفد البرتغالي رفيع المستوى والذي يضم أهم القيادات الدوائية من مؤسسات وهيئات الدواء البرتغالية وممثلي كبرى شركات القطاع الخاص. إنّ هذه الزيارة الهامة لمصنع سيديكو لمستحضرات الأورام تعد شهادة هامة على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه مصر إقليميًا في مجال علاج الأورام، خاصة وأنّ مصنع سيديكو كان على قمة أجندة الزيارات التفقدية للوفد البرتغالي خلال زيارته لمصر، خاصة وأنّ المصنع يدعم جهود الدولة في توطين صناعة الأدوية وجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا لتصنيع الأدوية وتصديرها خاصة للأسواق الأفريقية ودول المنطقة”.



وقال جواو بيدرو مينديس-رئيس الرابطة البرتغالية لصناعة الأدوية (APIFARMA) ونائب رئيس اتحاد رجال الأعمال البرتغالي: “يمثل مصنع سيديكو لمستحضرات الأورام نموذجًا لأحدث مصانع أدوية الأورام في العالم. فخلال زيارتنا التفقدية اليوم شهدنا شرحًا متكاملًا ووافيًا للمصنع الذي يطبق أعلى المعايير العالمية في تداول المواد الخام والعمليات الإنتاجية وإجراءات التعقيم ومراقبة واختبارات الجودة والمعامل. ولذلك يمثل مصنع سيديكو نقلة نوعية لعلاج الأورام في السوق المصري والمنطقة العربية وأفريقيا، ويضارع أفضل مصانع إنتاج أدوية الأورام في أوروبا والعالم”.