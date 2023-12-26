وفد من «شباب الأعمال» يسافر إلى هولندا لبحث فرص استثمارية مشتركة

يستعد وفد من أعضاء جمعية شباب رجال الأعمال المصرية إلى السفر إلى هولندا خلال الربع الأول من عام 2024، بهدف عقد لقاءات مع شركات مماثلة؛ لبحث فرص التعاون التجارية والاستثمارية المشتركة.

قال بسام الشنوانى، رئيس الجمعية، فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إن وفدًا يضم رؤساء شركات تعمل فى مجالات الزراعة والهيدروجين الأخضر والصوب الزراعية، بالإضافة إلى بعض الشركات العاملة فى مجال الصناعة بمختلف أشكالها، ستتجه إلى هولندا خلال الأسبوع الأول من شهر مارس من العام المقبل 2024.

وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال العام الماضى نحو مليار و759 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و520 مليون دولار عام 2020، محققاً نسبة زيادة بلغت %15.7، وفق بيان سابق صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وذكر رئيس جمعية شباب الأعمال المصرية، أن الوفد سيلتقى عددًا من أصحاب الشركات الهولندية العاملة فى ذات المجالات، وذلك بالتنسيق مع السفير المصرى فى هولاندا، وكذلك نظيره فى القاهرة.

ومن المقرر أن تتضمن الرحلة عقد لقاءات B2B بين الشركات من كلا البلدين، لبحث فرص التعاون الاستثمارى والتجارى المتبادلة، من خلال طرح أفكار لمشاريع جديدة فى مجالات الزراعة والطاقة النظيفة وأيضًا الصناعة، مع مناقشة آلية التنفيذ، مع بحث إمكانية توطين الصناعة فى كلا البلدين، علاوة على تنظيم فرص للتدريب المشترك وتبادل الخبرات العملية، حسب تصريحات الشنوانى.

كان البنك المركزى المصرى أعلن فى نوفمبر الماضى، عن وصول حجم تجارة مصر الخارجية خلال العام المالى 2022 /2023 لنحو 110.407 مليار دولار، منها نحو 70.783 مليار دولار واردات ونحو 39.624 مليار دولار صادرات، موضحًا أن هناك 14 دولة تستحوذ على %61.1 من إجمالى حجم التبادل التجارى، بلغ نحو 67.469 مليار دولار، منها نحو 42.239 مليار واردات ونحو 25.229 مليار صادرات.

وحسب تقرير المركزى، جاءت هولندا فى المرتبة الثالثة عشرة بحجم تجارة بلغ 2.952 مليار دولار، منها 1.321 مليار دولار واردات، و1.630 دولار صادرات.

أوضح رئيس جمعية شباب الأعمال أن وفد الأعضاء سيتجه إلى هولندا رفقة وفد آخر من الهيئة العامة للاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى عدد من أعضاء السفارة المصرية فى الدولة المضيفة، مشيرًا إلى أن هولندا أبدت رغبتها فى التعاون مع مصر فى المجالات الزراعية تحديدًا، فضلا عن اهتمامها بخلق فرص للتدريب المهنى المشترك.

وخلال لقاء عقد فى وقت سابق من العام الجارى، جمع مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير إيهاب نصر، مع بول هویتس سكرتير عام وزارة الخارجية الهولندية، وعدد من المستمرين، أشار «نصر» إلى حرص الهيئة العامة للاستثمار على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين وحل مشكلاتهم، مشددًا على الأهمية التى توليهــا مصــر لجذب المستثمرين الهولنديين، إذ يأتى حجم الاستثمارات الهولندية فى مصر فى المرتبة الثالثة بين الاستثمارات الأجنبية، بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 4.7 ملیار دولار عام 2022 موزعة على 752 مشروعًا.