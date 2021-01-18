وفد من جامعة كينيا Kenya coast national polytechnic يزور الأكاديمية العربية

استقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالفرع الرئيسي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبو قير الإسكندرية، وفدًا من جامعة كينيا Kenya coast national polytechnic.

واستعرض رئيس الأكاديمية للوفد الكيني خلال الزيارة صورة كاملة عن الأكاديمية العربية وفروعها المنتشرة بجمهورية مصر العربية وخارجها، والدور الكبير الذي يقوم به هذا الصرح التعليمي الكبير، سواء في مجال التعليم أو التدريب أو في مجال الاستشارات المختلفة.

كما استعرض الشراكات التعليمية المختلفة للأكاديمية مع العديد من الجامعات الدولية المتميزة.

وقام الوفد بعمل جولة داخل الأكاديمية، حيث تفقد الوفد الكيني مركز القبة السماوية، ومجمع المحاكيات المتكامل، ومعهد السلامة البحرية، وكذلك الورش الهندسية لمجمع خدمة الصناعة.

وأشاد أعضاء الوفد بما رآه في الأكاديمية والذي فاق كل توقعاتهم، وأنه سوف يستكمل الوفد جولته بزيارة لفرع القرية الذكية في نهاية هذا الأسبوع.