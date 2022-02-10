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وفد من جامعة الزرقاء يزور المقر الرئيسي للأكاديمية العربية بأبي قير

اطلع وفد الجامعة على أنشطة الأكاديمية وإنجازاتها
معتز محمود 10:58 م, الخميس, 10 فبراير 22 10:58 م, الخميس, 10 فبراير 22

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استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقرها الرئيسي، وفدا من جامعة الزرقاء بالمملكة الأردنية، يرافقه الاستاذ الدكتور عادل محمود بلال نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب.

ورحب بلال بأعضاء الوفد المكون من الأستاذ الدكتور محمود أبو شعيرة رئيس مجلس إدارة الجامعة، المهندس سمير الحباشنة رئيس مجلس الأمنـاء والأستاذ الدكتور نضال الرمحي رئيس الجامعة.

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وتأتي الزيارة في إطار ترسيخ مبدأ التعاون المشترك، ضمن مذكرة التفاهم بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الزرقاء الأردنية.

وفي الوقت نفسه اطلع وفد جامعة الزرقاء علي أنشطة الأكاديمية وإنجازاتها على مستوى البرامج العلمية والأنشطة الطلابية، وأنشطتها في خدمة المجتمع، والتحول الرقمي.

واصطحب نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب الوفد في جولة ميدانية بين أرجاء الأكاديمية تضمنت مجمع المحاكيات المتكامل، ومركز القبة السماوية والمختبران والمعامل الحديثة.

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من جهتهم، ثمن أعضاء الوفد من ما اطلعوا عليه من إنجازات وبرامج، وبنية تحتية بالأكاديمية متقدمين بالشكر لسعادة الاستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج كما تقدموا بالشكر علي ما قوبلوا به من حفاوة وتكريم.

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بقلم معتز محمود

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