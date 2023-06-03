وفد من جامعة ألاباما الأمريكية يزُور مدينة حدائق العاصمة ويتفقد مشروعاتها

استقبل المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، وفدّا من جامعة ألاباما الأمريكية في زيارة للمدينة، بشأن عقد التدريب السنوى لطلبة من كلية الهندسة والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وذلك بمقر جهاز مدينة حدائق العاصمة، بحضور مسئولي الجهاز، والمشروعات.

وأوضح عبداللاه، أن اللقاء بدأ بعرض فيديو توضيحي عن المدينة والمشاريع الجارى تنفيذها وأهمها مشروع الإسكان الأخضر “العمارة الخضراء” والجاري تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وذلك فى إطار خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتوفير المسكن الملائم والاستدامة في تنفيذ المشروعات.

واصطحب رئيس ومسئولي الجهاز، الوفد الأمريكى في جولة بالمدينة للإطلاع على المشروعات، والتي شملت تفقد إحدى عمارات مشروع الإسكان الأخضر والتجول داخل وحدة سكنية بالإسكان الأخضر، للتعرف على التصميم الداخلي للوحدة، كما تم الرد على بعض التساؤلات من الضيوف وتوضيح بعض النقاط التى تم مناقشتها عن المشروع.

وأوضح عبد اللاه، أن أهم ما يميز نموذج الإسكان الأخضر، هو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثاث الكربونية والتوفير فى استهلاك المياه والكهرباء نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التى توفر 20% من استهلاك المواطن من الكهرباء.

وأضاف، كذلك تدوير المياه الرمادية لاستخدامها فى رى المسطحات الخضراء، وسيضم هذا المشروع إجمالى 9 آلاف وحدة سكنية 402 عمارة، وسيشارك فى التنفيذ أكثر من 50 شركة مقاولات متخصصة فى هذا المجال ويشرف على التنفيذ جهات إشرافية معتمدة للتاكد من جودة الأعمال.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة إلى أنه تم عمل مسارات خضراء مستدامة ومسارات نقل مستدامة، وتم اختيار أنواع أشجار تنمو بشكل افقى للإستفادة من ظلال الاشجار، واستخدام تربة موفرة فى استهلاك المياه، ومراعاة حركة سير ذوى الاحتياجات الخاصة وتنفيذ منحدرات عند مدخل كل عمارة، ومسارات للدراجات بحوالى أكثر من ٥ كم طولى بمختلف المناطق.

وفي ذات السياق، تفقد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الجهاز مشروع الوحدات السكنية بمساحة 75م2 ومساحة 90 م2 ضمن المبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين، مؤكداً الانتهاء من الأعمال بالجودة المطلوبة والمواصفات الفنية المناسبة وما يلزم من أعمال زراعة حولها، وتمهيد الطرق الداخلية حول العمارات.