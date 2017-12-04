وفد من بيلاروسيا يزور القاهرة لبحث التعاون المشترك

المال ـ خاص:تستضيف غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات اليوم الإثنين، وحتي الخميس 7 ديسمبر الجاري، وفدا من بيلاروسيا برئاسة "هينادي ديكوفيتسكي" نائب رئيس اللجنة الحكومية البيلاروسية لصناعة الأخشاب. ووسيتم خلال الزيارة بحث سبل التعاون في مجال صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، وتنظي

المال ـ خاص:

تستضيف غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات اليوم الإثنين، وحتي الخميس 7 ديسمبر الجاري، وفدا من بيلاروسيا برئاسة “هينادي ديكوفيتسكي” نائب رئيس اللجنة الحكومية البيلاروسية لصناعة الأخشاب.

ووسيتم خلال الزيارة بحث سبل التعاون في مجال صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، وتنظيم لقاءات ثنائية، وبحث اقامة استثمارات مصرية ـ بيلاروسية مشتركة، وامكانية تصدير الخشب البيلاروسي للسوق المصرية، كما يتم تنظيم زيارات لمدينة دمياط للأثاث، وعدد من الشركات والمصانع، للتعرف على جودة الصناعة المصرية، وما توصلت إليه خلال الفترة الماضية، والتطور الحادث فى صناعة الأثاث فى مصر.

من جانبه أكد أحمد حلمي رئيس الغرفة في تصريحات صحفية، أن قطاع الأثاث المصري مهتم بدخول السوق البيلاروسية، التي تعد مدخلًا مهمًا لأسواق شرق أوروبا، مثل أوكرانيا بجانب دول تجمع الأورآسيوي، الذي يضم روسيا الاتحادية وكازاخستان وأرمينيا بجانب بيلاروسيا، مشيرًا إلي أن إلى أن العلاقات السياسية المميزة بين بيلاروسيا ومصر تساعد فى زيادة علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال بالدولتين.



يذكر أن وفدا برئاسة عبد الحليم العراقي نائب رئيس الغرفة، وعضوية ايهاب سامي، وعمرو حلمي، وخالد محرز، وعمرو الرفاعي، ومعتز بهاء الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مدينة دمياط للأثاث، ومدير الغرفة، زار دولة بيلاروسيا خلال الفترة من 23 الي 27 من اكتوبر الماضي وبحث الوفد التعاون المشترك في قطاع الاخشاب والأثاث، كما زار المعرض الدولي المتخصص ” معالجة الأخشاب 2017″.

وأجري الوفد سلسلة من اللقاءات شملت، مباحثات رسمية مع “يوري نازاروف رئيس اللجنة الحكومية البيلاروسية لصناع الخشب والأوراق، وبحضور ممثلين من الجمعية البيلاروسية لمنتجي الأخشاب والأثاث، وشركة الغابات البيلاروسية، وعدد من المعنيين بالأخشاب والأثاث، وبحث إمكانية التعاون المشترك من خلال استيراد الأخشاب من بيلاروسيا، وتصدير الأثاث المصرى له.