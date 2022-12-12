وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور قرى مركزى بدر وأبو المطامير

أستقبل اللواء/ محمد شوقي بدر – السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، وفداً من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ضم كل من وليد سلام – مدير مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري و محمد أبو الوفا مدير البرنامج الزراعى بهيئة المعونة الأمريكية وذلك بحضور حسام محفوظ – مدير عام مديرية الزراعة بالنوبارية.

حيث هدفت الزيارة إلى متابعة أنشطة مشروع تعزيز الأعمال الزراعية الريفية في مصر (ERAS) لسلاسل القيمة الخاصة بالقمح والفراولة في المحافظة ومناقشة تأثير المشروع مع المستفيدين.

و استهل الوفد زيارته بقرية الهدى بالعشر تلاف مركز أبو المطامير بزراعة النوبارية، حيث قام اللواء محمد شوقي بدر بالترحيب بالوفد والمرافقين لهم، مؤكداً على الإهتمام بالمزارع المصرى وتقديم الدعم الفني له وكذلك العمل على إستخدام طرق الري الحديثة لتقليل إستهلاك المياة والعمل على زيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة والمياة.

ثم واصل الوفد جولته بالإشراف على أنشطة مشروع تعزيز الأعمال الزراعية الريفية لسلاسل القيمة الخاصة بالفراولة بقرية خالد بن الوليد بمركز بدر جنوب التحرير بزراعة النوبارية.

حيث يعد محصول الفراوله من أهم المحاصيل التصديريه التى تدر العمله الصعبه لمصر وتحتل مصر المركز الأول عالمياً لتصدير الفراولة المجمدة بكمية تقدر بـ 150 ألف طن، وتم تصدير 35 ألف طن فراولة طازجة ويتم التصدير للعديد من الدول منها إنجلترا والمانيا وهولندا والإمارات والسعودية والدنمارك وروسيا.

وتعد محافظة البحيرة هى أكبر محافظات مصر زراعة وانتاج للفراولة حيث بلغت المساحة المنزرعة فراولة 25 ألف فدان وتمثل أكثر من 50% من مساحة الفراولة بمصر.

من الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة قامت بدعم المزارع والعمل على ترشيد المياة وذلك بتسوية الأرض بالليزر والزراعة على مصاطب مجاناً للمزارع الصغير وتوفير تقاوي القمح المعتمدة والمدعمة من قبل الوزارة وتوفير السطارات وآلات الزراعة من خلال جهاز الزراعة الآلية والميكنة وجهاز تحسين الأراضي بأسعار مدعمة وكذلك تحديد سعر القمح قبل الزراعة بخلاف الحقول الإرشادية والدعم الفني الذى يقدم من خلال أساتذة متخصصة من مركز البحوث الزراعية.

ومن جانبه أكد السكرتير العام المساعد على أهمية أنشطة المشروع بمحافظة البحيرة، خاصةً وأن قطاع الزراعة هو أحد أهم القطاعات الإقتصادية بها، والتى تستهدف تعظيم عوائده الإقتصادية من خلال التركيز على دعم المزارعين الصغار، بأساليب تعطى أعلى إنتاجية وجودة تنافسية.