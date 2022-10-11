وفد من الكونجرس الأمريكي يزور معرض «تراثنا»

استقبلت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفد رفيع المستوى من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكي خلال زيارتهم للدورة الرابعة من معرض تراثنا الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في الفترة من 9 – 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية. و افتتحه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و رئيس مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات و لفيف من السادة الوزراء



وأكدت جامع لأعضاء الوفد عن تقديرها لهذه الزيارة التي تعبر عن الاهتمام الذى توليه مختلف الجهات الدولية للاطلاع علي ما تحققه مصر من تطور اقتصادي في مختلف القطاعات و منها قطاع المشروعات الصغيرة في مصر خاصة الحرف اليدوية والتراثية نظرا لقدرتها على توفير الآلاف من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين ، ودفع معدلات النمو بشكل عام ، بالإضافة إلى الإمكانات الواعدة التي يمكن أن يسهم بها في توفير منتج عالى الجودة قادر على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضحت أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة خاصة الخدمات الفنية التي تعمل على بناء قدرات وتطوير مهارات الشباب في ريادة الأعمال و ادارة المشروعات وذلك لتمكينهم من مواكبة المتغيرات السريعة التي تشهدها الأسواق حاليا، فضلا عن تعزيز قدرات المشروعات في النجاح والاستمرار.



وأشادت بثقة المجتمع الدولي والمؤسسات والجهات الدولية المانحة في الاقتصاد المصري وترجمة ذلك في العديد من الأنشطة المنفذة بتمويلات من هذه الجهات، ونجاح المشروعات المشتركة في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للمصريين.



وأكدت علي اهمية الزيارة التي قام بها الوفد الأمريكي إلى معرض تراثنا باعتباره أكبر ملتقى إقليمي لأصحاب الفنون التراثية والحرفيين معتبرة أن هذه الزيارة من شأنها أن تمثل دفعة قوية لتشجيع أصحاب المشروعات على تطوير منتجاتهم وزيادة قدرتها على المنافسة مما يساعدها للوصول إلى الأسواق العالمية.



ويقوم وفد الكونجرس حاليا بزيارة لمصر للتعرف على الخطوط العريضة والمحاور الأساسية التى تعتمد عليها عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية حاليا خاصة فيما يتعلق بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبحث أوجه التعاون الثنائى وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة



وقد قام الوفد بجولة فى مختلف أجنحة المعرض تفقدوا خلالها الخدمات المتنوعة التي يقدمها الجهاز لاصحاب المشروعات كما تفقدوا منتجات العارضين التى تجسد الفنون والإبداعات المصرية من مختلف محافظات مصر وأبدوا إعجابهم بجودة المعروضات وذوقها الرفيع