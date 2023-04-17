وفد من «القومي للطفولة والأمومة» يشارك نساء مركز إصلاح وتأهيل بدر احتفالات الأعياد (صور)

استقبل مركز إصلاح وتأهيل بدر2 “نساء” بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، وفدًا من أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، لتقديم التهنئة للنزيلات بمناسبة الاحتفال بعيدي الفطر المبارك، القيامة المجيد، وذلك لتقديم الدعم لهن ومساندتهن بما ينعكس بالإيجاب على الأم النزيلة وأطفالها.

جاء ذلك ايمانًا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان واستمرارًا في تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها، بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة إنخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، وفي ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأجرى أعضاء الوفد جولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت قاعة زيارة أهالي النزلاء ومبنى التأهيل والحضانة، وضم معرض المشغولات اليدوية، ورشة الخياطة، المكتبة، فصل محو الأمية، معرض الرسم، الفرقة الموسيقية، غرف إعاشة النزيلات الحاضنات، منطقة ألعاب الأطفال، وتقديم الهدايا لعدد من النزيلات الحاضنات وأطفالهن، بالإضافة إلى زيارة مركز صحة المرأة وغرفة إعاشة النزيلات بالمركز الطبي.

وتركت الزيارة أثرًا طيبًا لدى الوفد الزائر، وأشادوا باهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسي والمجتمعي للنزلاء، لما شاهدوه من نموذج في إدارة المؤسسات العقابية الحديثة بهدف إعادة تأهيل النزلاء والعمل ودمجهم للانخراط في المجتمع عقب إنتهاء فترة العقوبة.