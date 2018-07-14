وفد من القومية لمياه الشرب يزور مصنع spp لاختبار المضخات

سمر السيدقال محمد حسن، مدير مصنع spp للمضخات بمصر، إن وفدا من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي زار مقر المصنع الشهر الماضي لعمل اختبارات لمضخات المياه التي ينتجها المصنع.وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته السفارة الهندية بالقاهرة اليوم على هامش الزيارة الميدانية لمقر مصنع sp

سمر السيد

قال محمد حسن، مدير مصنع spp للمضخات بمصر، إن وفدا من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي زار مقر المصنع الشهر الماضي لعمل اختبارات لمضخات المياه التي ينتجها المصنع.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته السفارة الهندية بالقاهرة اليوم على هامش الزيارة الميدانية لمقر مصنع spp للمضخات بالسادس من أكتوبر ، أنه بصدد اعتماد معمل المصنع لدى الهيئة، ومن المقرر إجراء اختبارات على مضخات شركات اخرى.

يشار إلى أن مصنع ssp للمضخات يتبع شركة كيرلوسكار برازرز المحدودة الهندية التي تأسيسها عام ١٨٨٨ وتسجيلها عام ١٩٢٠، وتعد الشركة رائدة في توفير الحلول المبتكرة في مجالات الآلات والأنظمة الهيدروليكية وتضم ١٦ مصنعا كما تصدر منتجاتها لـ٨٠ دولة.

وتتضمن منتجات الشركة مضخات الطرد المركزي والصمامات والمحركات والمولدات والتوربينات الكهرومائية.

وظهرت منتجات كيرلوسكار في مصر منذ بدايةً الستينيات من القرن الماضي عندما بدأت الشركة تصدير مضخات الديزل.