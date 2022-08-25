وفد من الطاقة الذرية يشارك بمؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الثاني بفيينا «إيكارست2022»

يشارك وفد من هيئة الطاقة الذرية برئاسة الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، بالإضافة لـ20 باحثاً وباحثة من علماء الطاقة الذرية بفاعليات المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات علوم وتكنولوجيا الإشعاع (إيكارست -2022).

وتنظم الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤتمر (إيكارست) في الفترة من 22 إلى 26 أغسطس 2022 بمقر الوكالة بفيينا بالنمسا.

ويلقي المؤتمر الضوء على العديد من الابتكارات والإنجازات الحديثة في مجال علوم الإشعاع، مع إعطاء نظرة شاملة على وضعها في الأوساط الأكاديمية والصناعية، فضلاً عن قدرتها على مواجهة تحديات المستقبل.

ويهتم علماء الإشعاع حاليًا على مستوى العالم بالقضايا المتعلقة بإنتاج مواد متقدمة عالية الأداء من خلال العمليات الصناعية “الخضراء” لضمان بيئة أنظف، كذلك الوصول إلى فهم شامل للتأثيرات الكيميائية للإشعاع في ظل ظروف خاصة (وهو أمر مهم لعلوم المواد في مجال الطاقة النووية ، ودراسات استقرار وتوافق المنتجات المشعة في جسم الإنسان ، وللتطبيقات الاشعاعية الأخرى).

كما يشمل التحديات التي تواجه التطبيقات الاشعاعية مثل ضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت الاشعاعية، بالإضافة إلى تنفيذ المعايير الدولية اللازمة للتحكم في العمليات، وضمان استمرار الإمداد والنقل لشحنات الكوبالت 60 عبر القارات، وتطوير جيل جديد من مسرعات شعاع الإلكترون عالية الطاقة ومصادر الأشعة السينية للتطبيقات الناشئة.

ويعتبر المؤتمر بمثابة منصة عالمية لعلوم وتكنولوجيا الإشعاع والتي يمكن من خلالها استفادة الصناعة والأوساط الأكاديمية لتعزيز مبادرات جديدة لضمان نجاح تقنيات وتطبيقات الإشعاع في مواجهة التحديات الناشئة في مختلف المجالات.

وتشمل محاور المؤتمر: كيمياء الإشعاع المتقدمة واتجاهات علوم وتكنولوجيا الإشعاع، الأدوار الناشئة لعلوم وتكنولوجيا الإشعاع في مراقبة البيئة وحمايتها، قياس الجرعات والمعايير وإدارة الجودة للمنشآت الإشعاعية، جيل جديد من مصادر الإشعاع: أشعة جاما ، شعاع الإلكترون ، والأشعة السينية، مصادر إشعاع بديلة تعتمد على تقنيات المعجل الالكتروني، التعقيم الإشعاعي والتأهيل الميكروبيولوجي، التكنولوجيا الإشعاعية والنووية.

وقال عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، بأن الهيئة تشارك بوفد عالي المستوى ، بهدف عرض أحدث الأبحاث العلمية التي قام علماء الهيئة بإجرائها وكذا حضور فاعليات المؤتمر من ورش عمل علمية للاستفادة من الاحتكاك الدولية بالإضافة للتعرف على أحدث الاتجاهات العلمية الدولية في مجالات تطبيقات علوم الإشعاع.