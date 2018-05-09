وفد من الصحفيين الأفارقة في ضيافة العربية للتصنيع

الصاوي أحمد أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أن إفريقيا ودول حوض النيل تُمثل العمق الإستراتيجي لمصر مما أوجب علينا دعم الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات. وأشار سيف الدين إلى أن العلاقات المصرية مع دول القارة الإفريقية تشهد حاليا إهتماما مُتزايدا من قبل ال

الصاوي أحمد

أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أن إفريقيا ودول حوض النيل تُمثل العمق الإستراتيجي لمصر مما أوجب علينا دعم الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات.

وأشار سيف الدين إلى أن العلاقات المصرية مع دول القارة الإفريقية تشهد حاليا إهتماما مُتزايدا من قبل القيادة السياسية حيث حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القيام بالعديد من الجولات الإفريقية وتشريف العديد من الزعماء الأفارقة لمصر, ولعل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس مع الرئيس يوري موسيفيني الرئيس الأوغندي لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل وإنجاز التنمية المُستدامة والإتفاق علي إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية بطاقة 4 ميجاوات خير دليل علي إزدهار العلاقات مع دول الجوار الإفريقي.

جاء هذا خلال استقبال وفدا من شباب الصُحفيين الأفارقة في إطار الدورة التدريبية الحادية والخمسين، والتى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الأفارقة ووزارة الخارجية وذلك للتعرف علي إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع.

وفي هذا الصدد، استعرض الفريق عبد العزيز سيف الدين نبذة عن تاريخ الهيئة منذ نشأتها عام 1975 وأهم المُنتجات العسكرية والمدنية والمشروعات القومية التي تُشارك فيها مثل عربات السكك الحديدية ومحطات الصرف الصحي والصناعي وتنقية المياه والعربات المُدرعة الفهد والجيب والطائرة K-8E والشاشات العملاقة.

وأشار سيف الدين إلي الهيئة لاتزال تتمتع بصفتها الدُولية و أن نسبة العسكرية تُمثل نسبة 30% والمدنية 70% .

كما ذكر عبد العزيز أن للهيئة العربية للتصنيع سجل طويل وقوي من التعاون مع دول القارة الإفريقية خلال السنوات الماضية والتي تُمثل ثمرة لإهتمام القيادة السياسية المصرية وحرصها علي عودة العلاقات مع إفريقيا إلي سابق عهدها .

وحرص سيف الدين علي فتح حوار مفتوح مع شباب الصحفيين الأفارقة إتسم بالشفافية والصراحة حيث أشار إلي أن الهيئة العربية للتصنيع تتطورت من 4 مصانع إلي 13 مصنعا بفضل جهود أبنائها علي مدار الأجيال وأضاف عبد العزيزأنه يتم التنسيق مع السفراء الأفارقة بالقاهرة وسفارتنا بالدول الإفريقية , بالإضافة إلي الزيارات الترويجية .

وأشار سيف الدين إلى أنه قد قام بزيارة منذ أشهر قليلة لدول نيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار حيث تم عقد لقاءات مع كبار المسئولين بها وهذا يعكس عمق ودفء العلاقات السياسية حاليا.

كما ذكر عبد العزيز أنه لا توجد دولة تصنع مُنتجا بالكامل بنسبة 100% وأشار سيف الدين إلي أن الطائرة K8E الصينية ’, تُصنع داخل الهيئة بنسبة 94% وأننا نقوم بعمرة المُحركات ولدينا رخص دولية كما أن لدينا مُنتجات بحق ملكية فكرية بنسبة 100% .

وشدد سيف الدين على أننا لا نتعامل مناطق التوتر وسياستنا في تصدير السلاح تتسق مع السياسة العامة لمصر ووفقا للقواعد والمبادئ الأخلاقية.

وأشار سيف الدين إلى أننا نهتم بمجال الطاقة المُتجددة , حيث قامت الهيئة بتغطية أسطح المباني الحكومية بمحطات للطاقة الشمسية وأيضا إنارة دواوين المُحافظات.

وقال “نتعاون مع المراكز البحثية والجامعات المصرية لتدريب الطلبة ورعاية الأفكار المُبتكرة”.

وأضاف سيف الدين علي إهتمام الهيئة بمشروعات التنمية القومية مثل مشروع إنارة الشوارع باللمبات الليد.

وحرص عبد العزيز علي التحذير من مخاطر الشح المائي والتصحر وأهمية إيجاد شتي الحلول العلمية لتقليل إستهلاك المياه . وأشار إلي إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلك القضية وإشادته بمُنتج الهيئة العربية للتصنيع الذي شاركت به بمعرض البحث العلمي مؤخرا

وأشار سيف الدين إلى التوجيه الرئاسي بتركيب هذا المُنتج بمشروعات وزارة الإسكان والمساجد والمدارس .

كما أكد عبد العزيزعلي أن تلك الزيارات والدورات التدريبية تُمثل أهمية لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية ودعم العلاقات بين مصر وأشقائها الأفارقة من خلال هؤلاء الشباب من الصُحفيين الذين يُمثلون سفراء لنا مُستقبلا.