وفد من الزراعة يزور كبرى الشركات الكيميائية بألمانيا

الصاوي أحمد

زار وفد رفيع المستوى من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، اليوم الأربعاء، المقار الرئيسية ومركز البحوث الزراعية بشركة “بي إيه إس إف” BASF في ألمانيا -كبرى الشركات الكيميائية على مستوى العالم- وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والشركة بهدف بناء المهارات وتبادل الخبرات.



واستهدفت الزيارة تعريف الوفد المصري بالمنتجات الجديدة والمبتكرة التي تطورها الشركة في مجالات الزراعة، ومكافحة الآفات الزراعية، ومعالجة التقاوي، مع مناقشة والإطلاع على طرق اختبار منتجات حماية المحاصيل الزراعية.



وضم الوفد المصري ممثلين من المعمل المركزي لوزارة الزراعة ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، إذ أبدى أعضاء الوفد اهتمامهم بالمناقشات التي دارت حول التحديات والفرص الحالية في قطاع الزراعة المصري، بما في ذلك خصوبة التربة والزراعة المستدامة وإدارة موارد الري.



وتعليقًا على تلك الزيارة، قال الدكتور مصطفى عبد الستار أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة: “تتيح هذه الزيارة وغيرها لممثلي وزارة الزراعة فرصة فريدة للتعرف على خبرات وخدمات أكبر خبراء قطاع الزراعة في العالم، مع مناقشة طرق توفير حلول آمنة واقتصادية يمكن للمزارعين المصريين الاعتماد عليها لمساعدتهم في زراعة محاصيلهم بأفضل الطرق والأساليب المطبقة عالميًا”.



وأعرب الدكتور ممدوح شريف، مدير المعمل المركزي للمبيدات عن امتنانه وشكره العميق لشركة “بي ايه إس إف”، على استضافة الوفد المصري، وتمنى أن تسهم الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركة في التأثير بشكل إيجابي على التنمية المستدامة لقطاع الزراعة المصري.



تأتي زيارة الوفد المصري بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة وشركة “بي ايه إس إف” مصر المحدودة، والتي يتم بمقتضاها تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، خاصة في مجال الإدارة الجيدة للمنتجات الزراعية وخدمات الدعم الفني.



وشملت الزيارة أيضًا مركز البحوث الزراعية بالشركة، وكذلك الصوبات الزراعية التي يتم فيها اختبار مبيدات الحشائش والفطريات، واطّلع الوفد على كيفية قيام الشركة بإجراء الاختبارات الخاصة بالمبيدات المتطورة لمكافحة الحشائش والفطريات، بالإضافة لزيارة معمل مبيدات الفطريات بالشركة.



وقدم فريق شركة “بي ايه إس إف” شرحًا مختصرًا لطرق وأساليب معالجة التقاوي الزراعية، وهو الأمر الذي يمثل خطوة محورية لحماية النباتات والمحافظة على المحصول النهائي، بالإضافة إلى شرحًا وافيًا للقواعد والتشريعات الخاصة بتسجيل واستخدام المبيدات الزراعية في الاتحاد الأوروبي وألمانيا، والحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات الزراعية، والإدارة الجيدة للمنتجات، ومكافحة غش المبيدات وغيرها من الموضوعات الأخرى.



وتضمن جدول أعمال الوفد المصري زيارة الوحدات الإنتاجية ومعامل مراقبة الجودة في مقر شركة “بي ايه إس إف” بمدينة لودڤيجزهافن الألمانية.



واختتمت الزيارة بتفقد مزرعة “ريهوته” وهي مزرعة متطورة تتم إدارتها طبقًا لمبادئ الزراعة المتكاملة من خلال الجمع بين توفير بيئة صحية متنوعة والوفاء بالمتطلبات التجارية للعمليات التشغيلية للمزارع الحديثة.

وتبتكر شركة بي ايه إس إف BASF حلولاً كيميائية من أجل مستقبل مستدام للعالم تدمج الشركة بين النجاح الاقتصادي وحماية البيئة وتنفيذ مبادرات المسئولية الاجتماعية، ويعمل في مجموعة بي ايه إس إف العالمية 114000موظف يساهمون جميعاً في مساعدة عملائنا على تحقيق النجاح الذي يهدفون إليه في كافة القطاعات وكل دول العالم تقريباً.

وتضم محفظة أعمال الشركة 5 قطاعات أعمال رئيسية، هي: قطاع الكيماويات ومنتجات الأداء والمواد العملية والحلول الزراعية، وقطاع الغاز والبترول. وصلت مبيعات بي ايه إس إف إلى 58 مليار يورو في عام 2016.



ويتم تداول أسهم بي ايه إس إف في بورصات فرانكفورت (تحت شعارBAS) ولندن (تحت شعار BFA) وزيورخ (تحت شعار BAS).