وفد من الخط الملاحي Hapag-Lloyd يزور شركة دمياط لتداول الحاويات

استقبلت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، يوم الأربعاء الماضي، وفد من الخط الملاحي Hapag-Lloyd ممثلا في فيديا دامودهاران – رئيس قطاع التعاقدات منطقة جنوب أوروبا و ألبير تافوكا – رئيس قطاع التشغيل منطقة شرق المتوسط وعمر إسماعيل – مدير العمليات في مصر وكان في استقبالهم اللواء بحري دكتور رفيق جلال – العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

ومن الجدير بالذكر ان الخط الملاحي Hapag-Lloyd هو من أهم عملاء محطة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وهو العميل رقم واحد ضمن عملاء المحطة.

وأعربت فيديا دامودهاران – رئيس قطاع التعاقدات منطقة جنوب أوروبا عن ثقتها في قدرة المحطة على الاستمرار في استقبال وتشغيل سفن الحاويات بكفاءة، واعربت عن سعادتها بالصورة المشرفة التي ظهرت بها المحطة وإعجابها بجودة مستوى الخدمة المقدمة من المحطة.

وأشاد ألبير تافوكا – رئيس قطاع التشغيل منطقة شرق المتوسط بمهارة طاقم عمل شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وكفاءتهم في تعاملهم مع ازمة التكدس الأخيرة والعمل على حلها في أسرع وقت.

ومن جانبه رحب اللواء بحري أ.ح دكتور رفيق جلال بالساده الضيوف وأبدى دعمه الكامل لجميع الخطوط الملاحية ومنهم الخط الملاحي Hapag-Lloyd وأيضاً تم الرد على جميع استفساراتهم ، وصرح سيادته أن المحطة مستمرة في تنفيذ استثماراتها العملاقة بما يضمن تقديم خدمات متميزة لعملائها من الخطوط الملاحية وكذا المصدرين والمستوردين المصريين .

وأن الشركة نجحت في تحقيق طفرة في معدلات الأداء خلال الفترة الماضية مما أدى إلى عدم وجود أي انتظار للسفن والتي تتراكى على أرصفة الحاويات فور وصولها لميناء دمياط.

وحسب تقرير صادر عن هيئة ميناء دمياط، فقد استحوذ خط هاباج لويد على النسبة الأكبر بين الخطوط الملاحية المتداولة للحاويات بالميناء خلال العام الماضي 2022، حيث استحوذ على نسبة 46.9% من إجمالي المتداول بالميناء مقارنة 49.1% خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.5% .

ويأتي خط CMA-CGM الفرنسي كثاني الخطوط الملاحية العالمية بميناء دمياط خلال العام الماضي بنسبة مساهمة بلغت 18.6%، وذلك مقارنة بنحو 14.7 بزيادة قدرها 26.5% .

ويأتي تحالف الخطوط اليابانية تحت مسمى خط ONE كثالث الخطوط العاملة بميناء دمياط بنسبة وصلت 12.9%، وذلك مقارنة بنحو 13.9% عام 2021.

أما رابع الخطوط الملاحية العاملة بميناء دمياط خلال العام الماضي فكانت خط يانج مينج بنسبة 6.8%، والتي كان يستحوذ على هذا المركز العام قبل الماضي خط MSC السويسري بنسبة 6.8% أيضا.

أما الخط الخامس بميناء دمياط فكان خط MSC والذي يستحوذ على نسبة 5.4%، وذلك مقارنة بخط يانج مينج الذي كان يستحوذ على هذا المركز العام قبل الماضي بنسبة 6.4% .

أما المركز السادس فهو لخط كوسكو الصيني بنسبة 3.3% خلال العام الماضي 2022، والذي كان يستحوذ على هذا المركز خط ميرسك بنسبة 3.2% العام قبل الماضي 2021.