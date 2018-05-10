وفد من التخطيط يتجه للإمارات لمناقشة آليات جائزة التميز الحكومي

المال - خاصغادر وفد مصري من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى دولة الإمارات في زيارة لمدة عشرة أيام، لمناقشة آليات عمل مشروع جائزة التميز الحكومي التي تم تصميمها حكوميا لتطوير الأداء الحكومي وذلك في إطار توطيد العلاقات بين دولتي مصر والامارات، وفي إطار نسق التعاون بين وزارة التخطيط الم



المال – خاص

غادر وفد مصري من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى دولة الإمارات في زيارة لمدة عشرة أيام، لمناقشة آليات عمل مشروع جائزة التميز الحكومي التي تم تصميمها حكوميا لتطوير الأداء الحكومي وذلك في إطار توطيد العلاقات بين دولتي مصر والامارات، وفي إطار نسق التعاون بين وزارة التخطيط المصرية ووزارة شؤون مجلس الوزراء.

كان في استقبال الوفد المصري معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بالإمارات، حيث تم عقد اجتماع ترحيبي مع الوفد والفريق الفني المصري واثني على جهودهم وعلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد، مؤكدا على سعادته بالتعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية ووزارة التخطيط وتفعيل اتفاقية التعاون بين الدولتين التي تم توقيعها في القمة العالمية للحكومات 2018 بدبي وتحويلها إلى أرض الواقع.

كما حضر وفد وزارة التخطيط المصري منتدى “أفضل الممارسات الحكومية في السعادة وجودة الحياة”، الذي نظمه البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية بالإمارات بمشاركة نحو ألف من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة ومدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، التى أعربت عن سعادتها بلقاء الوفد المصري قائلة: “سررت اليوم بحضور وفد جمهورية مصر العربية فعاليات المنتدى في إطار شراكتنا في مجالات تحديث العمل الحكومى”.

وكانت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح قد صرحت أن تلك الزيارة تأتى في إطار حرص الوزارة على تنفيذ خطتها حول الاصلاح الاداري والتطوير المؤسسي فضلاً عن مواكبة التطورات والتغييرات في علم الادارة الحديثة إلى جانب توطيد العلاقات بين الدول ونقل تجاربهم الناجحة والاستفادة منها بتطبيقها سعياً للنهوض بالجهاز الإداري للدولة إضافة إلى تعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية والموظفين وتحقيق مبادئ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وما تتضمنه من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، مضيفة أن جائزة التميز الحكومي تمثل المرحلة الجديدة من التميز التي نتطلع إليها في عمل الحكومة.

كانت وزيرة التخطيط قد استقبلت في أبريل الماضي وفدا رسميا لحكومة الامارات العربية المتحدة برئاسة معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة وذلك لمناقشة تبني الحكومة المصرية لمنظومة التميز الحكومي التي أعلن عنها في مؤتمر صحفي حضره عدد كبير من المسئولين والإعلاميين.

والجدير بالذكر أن “جائزة مصر للتميز الحكومي” والتي تقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية تقوم من خلال تطبيق معايير وبرامج مالكوم بالدريج (Malcolm Baldrige) الامريكية للجودة الدولية والتي تتميز بتعزيز القدرة التنافسية وتشخيص الاداء العام لإدارة النظام وتحديد نقاط القوة والضعف لتكون بمثابة قدوة لغيرها من المؤسسات لتحسين جهودها كما تستعين أيضاً بالنموذج الاوروبي للتميز المؤسسي”EFQM” والذي يتميز بتعزيز روح الابداع والابتكار.

وتضم الجائزة جائزتين رئيسيتين الأولى للتميز المؤسسي الحكومي بينما الثانية فهي للتميز الوظيفي مخصصة للأفراد ويضم كل منها عدة فئات تحتوي كل فئة على جوائز فرعية، ويأتي النموذج المصري لتلك الجائزة كمحاكاة لنهج منظومة التميز الحكومي لدولة الامارات الشقيقة، لما لها من تجارب وممارسات ناجحة ورائدة في مجال إطلاق وادارة جوائز التميز المؤسسي، والمعتمدة كمرجعية عالمية للحكومات في تحسين الكفاءة الحكومية ونهجا لتشكيل حكومات المستقبل.

