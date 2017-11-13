وفد من البنك الأوروبي يتفقد أكبر محطة شمسية بأسوان

عمر سالم: يقوم وفد مكون من البنك الاوروبي برئاسة رئيس البنك و13 من قيادات البنك، إضافة إلى الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بزيارة أول وأكبر محطة شمسية يتم الانتهاء من تنفيذها بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان. وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، لـ"المال" أن الوفد سيرافقه اللواء مجدي حجاز

عمر سالم:

يقوم وفد مكون من البنك الاوروبي برئاسة رئيس البنك و13 من قيادات البنك، إضافة إلى الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بزيارة أول وأكبر محطة شمسية يتم الانتهاء من تنفيذها بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، لـ”المال” أن الوفد سيرافقه اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان وقيادات من وزارة الكهرباء والمحافظة لزيارة المشروع اليوم الإثنين، تمهيدا لافتتاحه بقدره 50 ميجاوات.

وأوضح المصدر أن المشروع تصل استثماراته لنحو 55 مليون دولار ونفذته إحدي الشركات المصرية المتأهلة بالمرحلة الأولى لمشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة، وتم ربط المشروع بالشبكة القومية.

وأشار إلى أن المحطة تم تنفيذها خلال فترة نحو 6 أشهر وبنظام الخلايا الفوتو فلطية، والتي يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح الشمسية، كما تلتزم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المستثمر.