وفد من البنك الأفريقي يزور مصر مطلع الأسبوع المقبل

سمر السيد وهاجر عمران يبدأ وفد رفيع المستوى من البنك الإفريقي للتنمية برئاسة خالد شريف، نائب رئيس البنك لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال، زيارة لمصر في الفترة من ٢ - ٨ أكتوبر المقبل بمشاركة السيد محمد العزيزي، مدير عام التعاون مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقالت ليلى ا



سمر السيد وهاجر عمران



يبدأ وفد رفيع المستوى من البنك الإفريقي للتنمية برئاسة خالد شريف، نائب رئيس البنك لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال، زيارة لمصر في الفترة من ٢ – ٨ أكتوبر المقبل بمشاركة السيد محمد العزيزي، مدير عام التعاون مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية، إن هذه الزيارة تأتى في إطار تطور علاقات التعاون مع الحكومة المصرية وما تقوم به مصر من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والجهود الحثيثة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، خاصة بعد انتهاء البنك الإفريقي للتنمية من صرف مليار دولار على مدى عامين في إطار برنامج دعم الميزانية والذي تم العمل فيه بالتعاون مع البنك الدولي، مؤكدة التزام البنك الإفريقي للتنمية بصرف الشريحة الأخيرة من البرنامج بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي.

وأضافت ليلى المقدم أن هذه الزيارة هي الأولى لنائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية إلى مصر، حيث من المقرر أن يعقد مباحثات رفيعة المستوى مع عدد من وزراء الحكومة المصرية وشركاء التنمية حول استراتيجية التعاون بين البنك الأفريقي للتنمية ومصر وكذلك مناقشه البرامج الحالية وعلى رأسها برنامج دعم الموازنة الذى يمتد على مدار ٣ سنوات والمرتبط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة المصرية، كما يبحث تحديد المجالات التنموية ذات الأولوية في السنوات المقبلة لوضع إطار عام لكيفية مساندة البنك لأجندة الإصلاح الاقتصادي المصرية وإمكانيات تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة.

وقالت ليلى المقدم إن البنك الأفريقي للتنمية هو شريك استراتيجي للحكومة المصرية، كما تعتبر مصر من المساهمين الاساسين في البنك، وتتكون محفظة التعاون المشتركة ٢٩ مشروعا بإجمالي تمويل يصل الى ٢.٣٤ مليار دولار.

وذكرت أن محفظة التعاون مع مصر تتوزع على عدة قطاعات: ٤٨% لقطاع الطاقه،٤٥% لدعم الموازنة، ٢.٦% للمياه والري، ٢.٥% لقطاع الزراعة والري ،١% للضمان الاجتماعي. وقالت إن ٨٧% من محفظة التعاون مع مصر تتكون من قروض للقطاع الحكومي بإجمالي ٧ عمليات، و١٢% لتمويل مشروعات القطاع الخاص (٤قروض بالإضافة الى حصة واحدة في صندوق الرعاية الصحية الإقليمي)، و١% منح للمساعدة الفنية وحتى هذا التاريخ تم صرف ٨٧% من المحفظة.

وقالت إن البنك الإفريقي للتنمية قدم ١١ منحة لمصر منذ عام ٢٠١٥ قيمتها ١٨.٣ مليون دولار في عدد من القطاعات، منها دعم القدرات الخاصة بالعاملين في شبكات الضمان الاجتماعي وكذلك تمويل دراسة نظم وقوانين الرعاية الصحية العالمية.