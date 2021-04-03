سيـــاســة

وفد من البرلمان يتوجه إلى سوهاج لتفقد مراكز مبادرة «حياة كريمة»

الوفد يضم لجنة حقوق الانسان بالمجلس وهيئة مكتب لجنة الإسكان
ياسمين فواز 10:12 ص, السبت, 3 أبريل 21 10:12 ص, السبت, 3 أبريل 21

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تتوجه لجنة حقوق الإنسان في البرلمان برئاسة النائب طارق رضوان اليوم السبت، ويرافقها هيئة مكتب لجنة الإسكان بالمجلس الي محافظة سوهاج لعقد سلسلة اجتماعات وجوالات تفقدية لعدد من المراكز التي تندرج ضمن مبادرة حياة كريمة – المرحلة الأولي.

ومن المقرر أن يلتقي وفد البرلمان صباح غد الأحد مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لعمل عرض تقديمي لأبعاد المبادرة ومراحل تنفيذها.

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يشار إلي ان مبادرة “حياة كريمة” تتضمن 7 مراكز بإجمالي 68 قرية بسوهاج ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتوفر المبادرة الخدمات الأساسية لتلك القرى من ناحية وتغير الشكل الحالي للقرى للشكل الأفضل، حيث تشمل عملية تطوير المنازل وبناء الوحدات الصحية ومكاتب البريد والمدارس بالإضافة إلى إعادة تأهيل الطرق و قطاع الكهرباء لتحسين مستوى المعيشة.

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بقلم ياسمين فواز

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