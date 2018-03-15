وفد من البرلمان ومنظمات حقوقية لكشف ملابسات وفاة الطالبة المصرية ببريطانيا

ياسمين فوازكشف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن إعداد البرلمان للسفر إلي العاصمة البريطانية بالتنسيق مع النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للوقوف علي ملابسات وفاة الطالبة المصرية مريم، التي توفيت أمس في أعقاب الاعتداء عليها في المملكة المتحدة وال



ياسمين فواز

كشف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن إعداد البرلمان للسفر إلي العاصمة البريطانية بالتنسيق مع النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للوقوف علي ملابسات وفاة الطالبة المصرية مريم، التي توفيت أمس في أعقاب الاعتداء عليها في المملكة المتحدة والتحقيقات وسير القضية هناك.

وأكد رضوان متابعة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب القضية عن كثب، مشيرا إلي أن الوفد المسافر إلي الأراضي البريطانية سيضم عددا من المنظمات الحقوقية.

من جانبه، تقدم النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن وفاة الطالبة المصرية مريم عبد السلام، على إثر حادث الاعتداء الوحشي عليها في مدينة نوتنجهام البريطانية.

وقال الخولي في بيانه إن وفاة الطالبة المصرية مريم عبد السلام على إثر الاعتداء الوحشي عليها من جانب عشر فتيات بريطانيات في مدينة نوتنجهام البريطانية، حيث فاجأتها الطالبات بالاتجاه نحوها أثناء سيرها بالشارع والقيام بالاعتداء عليها، فحاولت مقاومتهن حتى استطاعت أن تفلت منهم وهربت باتجاه إحدى الحافلات، لكنهن لاحقنها وأكملن الاعتداء عليها وضربها بشكل مبرح حتى فقدت وعيها.

وأضاف أنه تم نقل مريم إلى أحد المستشفيات بمدينة نوتنجهام الإنجليزية، وشخصت المستشفى حالتها بالخطأ على أنها إصابة بالقلب وليس نزيفا بالمخ، فتم إخراجها من المستشفى لتعود مرة أخرى بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة، وهو ما يؤكد وجود إهمال طبي جسيم أودى بحياتها.



وأشار إلى أنه هناك علامات استفهام حول تعامل سلطات التحقيق والشرطة المحلية في مدينة نوتنجهام بالجدية اللازمة مع واقعة الاعتداء، خاصة أن الواقعة مسجلة على كاميرات إحدى الحافلات التي شهدت جزءا من وقائع الاعتداء عليها.

وقال الخولي بموافاتنا من الجانب البريطاني بصورة من التحقيقات التي أجريت في الواقعة، والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليها، وما تضمنته التحريات بشأن ظروف وملابسات الواقعة، وجميع ما اتخذ من إجراءات في هذا الخصوص.