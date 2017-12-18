وفد من الإسكان يشارك في الدورة الـ34 لمجلس وزراء التعمير العرب

بدور إبراهيم:



يشارك وفد رسمي رفيع المستوى من قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الدورة الـ34 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنتدي الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية، المنعقدين بمدينة الرباط بالمغرب في الفترة من 21-23/12/2017، برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ويضم الوفد كلا من، الدكتور عاصم الجزار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحـوث الإسكـان والبنـاء، والمهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية.



صرحت بذلك المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، موضحة أنها ستلقي كلمة في افتتاح المجلس بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تتناول فيها إنجازات المجلس خلال الدورة الـ33، ومن أهمها التعاون مع الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، بما في ذلك آلية رصد إقليمية للخطة الحضرية الجديدة، وتطوير بنود جدول أعمال المجلس في إطار إصلاح وتطوير العمل العربي المشترك.



وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، أنها ستقدم عرضاً مرئياً عن محور أعمال الدورة الـ34 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بعنوان “التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق” مشيرة إلى أن العرض سيناقش مفاهيم (التكافل الاجتماعي – الحق في السكن اللائق – عناصر الحق في السكن اللائق – رؤية التكافل الاجتماعي في الإسكان)، كما يلقي الضوء على تجربة جمهورية مصر العربية في التكافل الاجتماعي في مشروعات الإسكان، من خلال عرض مشروع الإسكان الاجتماعي.



وأشارت وكيل أول الوزارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، سيلقي كلمة بالنيابة عن وزير الإسكان، وذلك فى افتتاح المنتدي الوزاري العربي الثاني الذي سيعقد علي هامش المجلس، يسلم خلالها رئاسة المنتدي لحفيظ العلمي، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالمملكة المغربية، موضحة أن الكلمة ستتناول التأكيد علي أهمية المنتدي الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية الذي يُعقد تحت عنوان “تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة”، ويناقش عدة محاور منها (ضمان حصول الجميع على السكن الملائم، وضمان تحقيق عدالة التنمية وتخطيط مستقرات بشرية متكاملة ومستدامة، وتطبيق مبادئ الإدارة الحضرية الرشيدة، وتحسين الاستدامة البيئية الحضرية، وتعزيز إنتاجية المدن لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة).



وقالت المهندسة نفيسة هاشم: يُعقد المنتدي الوزاري العربي الثاني بمشاركة خبراء الدول العربية، وسينتج عنه عدد من التوصيات، بجانب إعلان الرباط، بما يثري الفكر الحضري ويعزز من مفاهيم التنمية المستدامة، مضيفة أنه من المقرر أن يشارك الدكتور عاصم الجزار في المحور الثاني بعنوان “ضمان تحقيق عدالة التنمية والشمولية الاجتماعية” ، كما ستشارك المهندسة نفيسة هاشم كمنسق للمحور الثالث بعنوان “تخطيط مستقرات بشرية متكاملة ومستدامة في جميع البلدان في المنطقة العربية” وذلك طبقاً لبرنامج المنتدي.