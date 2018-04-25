وفد من اقتصادية قناة السويس يبحث جذب استثمارات نمساوية

نادية صابرغادر وفد استثماري من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى مدينة فيينا بالنمسا، اليوم الأربعاء، برئاسة سمير عبد الشافي مستشار رئيس الهيئة للاستثمار، وأماني عيسوي مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الدولية، لبحث سبل جذب استثمارات نمساوية إلى المنطقة وزيادة التبادل التجاري والاقتصادي

نادية صابر

غادر وفد استثماري من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى مدينة فيينا بالنمسا، اليوم الأربعاء، برئاسة سمير عبد الشافي مستشار رئيس الهيئة للاستثمار، وأماني عيسوي مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الدولية، لبحث سبل جذب استثمارات نمساوية إلى المنطقة وزيادة التبادل التجاري والاقتصادي وتعزيز سبل التعاون بين الدولتين.

وتعد هذه الزيارة فرصة هامة للترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بصفة خاصة، طبقاً للصلاحيات والسلطات الكاملة التي تتمتع بها هذه المنطقة الواعدة والتي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، ومن أهم هذه المزايا القوانين والتشريعات المتعلقة بالحوافز الضريبية والجمركية، وتنوع وتعدد الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة.

ويشارك الوفد المهندس أمير عبد الغفار رئيس قطاع المشروعات، وطارق هاشم مدير إدارة الاستثمار بالهيئة، ويتم عرض الفرص الاستثمارية للمنطقة بقطاعيها الجنوبي والشمالي وما تتمتع به من مزايا استثمارية، خلال الاجتماعات التي ستعقد مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية النمساوية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بالإضافة إلى الوزارات المعنية بالصناعة والاستثمار.