وفد من أبناء المصريين بالخارج يزور أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير (صور)

لوفد شبابي من الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين المقيمين في الخارج، زيارة إلى أهرامات الجيزة وأبو الهول

نظّمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لوفد شبابي من الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين المقيمين في الخارج، زيارة إلى أهرامات الجيزة وأبو الهول.

وقام الشباب بجولة عند سفح الأهرامات وحرصوا على ركوب الجمال، كما استمعوا من أحد المرشدين السياحيين عن تاريخ بناء الأهرامات وملوكها الفراعنة خوفو وخفرع ومنكاورع، وعظمة الأجداد من المصريين القدماء الذين شيدوا هذا الصرح الأسطوري الذي يعد واحدًا من عجائب الدنيا السبع، علاوة على قصة بناء تمثال أبي الهول الشهير.

وحرص الشباب، خلال الجولة، على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات وأبو الهول، معربين عن سعادتهم لتواجدهم في هذا المكان الأثري العظيم الذي يجسد بحق عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وبعد الانتهاء من جولة الأهرامات، توجه الشباب إلى زيارة المتحف المصري بميدان التحرير وسط القاهرة، حيث قاموا بجولة تفقدية داخل المتحف وشاهدوا عددًا كبيرًا من التماثيل والقطع الأثرية الفرعونية النادرة الثمينة، كما استمعوا إلى شرح مفصل من أحد خبراء الآثار عن تاريخ تلك التماثيل والقطع الأثرية المتواجدة فيه وعن توقيت وكيفية الحصول عليها واقتنائها.

وفي ختام الجولة، أعرب الشباب عن سعادتهم بزيارة المتحف وانبهارهم به لما يحتويه من قطع أثرية فرعونية نادرة ومهمة، كما أشادوا برونقه وطرازه المعماري الفريد وكذلك حسن التنظيم والاستقبال.

هذا وتدعو وزارة الهجرة، الجاليات المصرية في الخارج لتشجيع أبنائهم على المشاركة في تلك الملتقيات خلال قضاء إجازتهم في مصر، على أن يتراوح سن الشباب بين ١٨و٣٥ عاما، وذلك من خلال بريدها الإلكتروني لاستقبال البيانات الشخصية لمن يرغب في مشاركة أبنائه في الملتقيات، متضمنة صور جوازات السفر للشباب، وصور إقامتهم بالخارج ومواعيد تواجدهم بمصر، وذلك للعمل على توفيق التواريخ الأنسب للغالبية.