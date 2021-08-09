وفد منظمة التحرير الفلسطينية في البرلمان ويلتقي رئيس لجنة حقوق الإنسان

التقى النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، وبعض أعضاء اللجنة، بوفد منظمة التحرير الفلسطينية الخاص بدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بدولة فلسطين، برئاسة أحمد سعيد التميمي – عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني (رئيس للوفد) ، اليوم الاثنين بمقر لجنة حقوق الانسان.

حضر اللقاء النائب أيمن أحمد حسين أبو العلا – وكيل لجنة حقوق الانسان في البرلمان والنائب محمد سلطان على محمد – عضو اللجنة.

وحضر اللقاء من منظمة التحرير الفلسطينية حسام عوض وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني وآلاء سمير مليطات مستشارة قانونية و رزق الزعانين مستشار أول بمندوبية فلسطين وطارق فانوس مسؤول ملف التواصل مع وزارة الخارجية المصرية بسفارة فلسطين.