سيـــاســة

وفد منظمة التحرير الفلسطينية في البرلمان ويلتقي رئيس لجنة حقوق الإنسان

بمقر اللجنة
ياسمين فواز 11:21 م, الأثنين, 9 أغسطس 21 11:21 م, الأثنين, 9 أغسطس 21

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التقى النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، وبعض أعضاء اللجنة، بوفد منظمة التحرير الفلسطينية الخاص بدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بدولة فلسطين، برئاسة أحمد سعيد التميمي – عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني (رئيس للوفد) ، اليوم الاثنين بمقر لجنة حقوق الانسان.

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حضر اللقاء النائب أيمن أحمد حسين أبو العلا – وكيل لجنة حقوق الانسان في البرلمان والنائب محمد سلطان على محمد – عضو اللجنة.

وحضر اللقاء من منظمة التحرير الفلسطينية حسام عوض وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني وآلاء سمير مليطات مستشارة قانونية و رزق الزعانين مستشار أول بمندوبية فلسطين وطارق فانوس مسؤول ملف التواصل مع وزارة الخارجية المصرية بسفارة فلسطين.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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