وفد مكسيكي فى مصر لبحث فرص استيراد مكونات السيارات

قال إيهاب أبو العنين، مدير التنمية والتطوير برابطة الصناعات المغذية، إنه من المرتقب زيارة وفد من ممثلى رابطة صناعة السيارات المكسيكية لمصر خلال أسبوعين، لبحث سبل استيراد مكونات الإنتاج.

وأضاف «أبو العنين» أن تلك الخطوة جاءت بالتعاون مع ممثلى السفارة المكسيكية بمصر التى ستنظم اجتماعًا بين الوفد ورابطة الصناعات المغذية، لبحث الفرص المتاحة، موضحًا أن الزائرين يسعون لتعزيز التعاون المشترك فى مجال استيراد المكونات.

وأشار إلى أنه من المرتقب بحث معايير تأهيل الشركات للمساهمة فى مشروع توريد المكونات للجانب المكسيكي، وتحديد الأجزاء المراد استيرادها.

وأضاف أن الرابطة تلعب دور الوسيط بين المصانع المحلية والجهات الحكومية الأجنبية لتسهيل فرص التصدير وفتح أسواق جديدة، ما يسهم فى زيادة حجم صادرات القطاع.

وأوضح أن العديد من الشركات العاملة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات أبدت رغبتها بالتوسع فى تصدير المكونات للأسواق الخارجية فى محاولة لاستغلال الطاقة الإنتاجية المعطلة نتيجة تراجع الطلب المحلى من قبل كيانات التجميع، على خلفية انخفاض قدرتها التشغيلية، فى ظل تأخر وصول شحنات المكونات المستوردة.

يشار إلى أن مبيعات السيارات المجمعة محليًّا (الملاكى، والشاحنات، والأتوبيسات) شهدت تراجعًا بنسبة %10، لتصل إلى 68 ألفًا و713 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقابل 76 ألفًا و323 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وطبقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة %21.7 لتسجل نحو 42 مليونا و569 ألف دولار خلال يوليو الماضى، مقارنة بنحو 62 مليونا و497 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.

وتراجعت قيمة واردات مصر من السيارات بنسبة %75 لتصل إلى 71 مليونا و230 ألف دولار خلال شهر يوليو الماضى، مقابل 287 مليونا و101 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.

وانخفضت قيمة واردات السيارات التجارية «نقل البضائع» بنسبة %0.2 إلى 20 مليونا و87 ألف دولار، مقابل 20 مليونا و126 ألف دولار.