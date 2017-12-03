وفد مصر للطيران في نيويورك لتسلم البوينج

دعاء محموديغادر صباح غدٍ علي رحلة مصر للطيران رقم ٩٨٥ من مطار القاهرة الدولي، إلى مطار جون كينيدي بنيويورك" وفد "مصرللطيران" المكلف بتسلم الطائرة التاسعة والأخيرة من صفقة الطائرات الجديدة التي تعاقدت عليها الشركة من طراز البوينج B737-800 NGs، وذلك من مقر مصنع رينتون التابع لشركة بوينج العالمية بم



دعاء محمود

يغادر صباح غدٍ علي رحلة مصر للطيران رقم ٩٨٥ من مطار القاهرة الدولي، إلى مطار جون كينيدي بنيويورك” وفد “مصرللطيران” المكلف بتسلم الطائرة التاسعة والأخيرة من صفقة الطائرات الجديدة التي تعاقدت عليها الشركة من طراز البوينج B737-800 NGs، وذلك من مقر مصنع رينتون التابع لشركة بوينج العالمية بمدينة سياتل الأمريكية.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه من المقرر أن يقوم الوفد بتخصصاته المختلفة بمراجعات نهائية ورحلة تجريبية على الطائرة وإنهاء إجراءات تسلمها، لتقلع الطائرة نهاية الأسبوع الحالي من مطار المصنع بسياتل لتنضم لأسطول “مصر الطيران” لتصبح الطائرة رقم 69 في التشغيل الفعلي في الأسطول بعد تنفيذ خطة إحلال وتجديد وخروج عدد من الطرازات من الخدمة ليصبح متوسط عمر الأسطول من أحدث أساطيل شركات الطيران في المنطقة كما تعد هذه الطائرة رقم 29 من هذا الطراز والذي يعد الأكثر رواجاً ومبيعًا في عائلة بوينج 737 من الجيل الجديد، ويعد هذا الطراز الاختيار الأول لكبريات شركات الطيران العالمية والتي تستعين به لقدرته على الوصول إلى جميع النقاط في العديد من الأسواق حول العالم من خلال تشغيله على خطوط متوسطة المدى لما يتميز به هذا الطراز من قلة استهلاكه للوقود.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران كانت قد تعاقدت رسميا علي صفقة الطائرات التسع من طراز البوينج B737-800NG في شهر ديسمبر من العام الماضي بقيمة 864 مليون دولار بالتعاون مع شركة دبي لصناعات الطيران Dubai Aerospace Enterprise وتم تسلمها جميعا في أقل من عام.