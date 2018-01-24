وفد مصري يزور ليفربول لبحث التعاون المشترك

سمر السيد وهاجر عمران: قالت السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إن اللواء بحري مدحت عطية -رئيس هيئة ميناء الإسكندرية و اللواء مصطفى عبد القادر الديب -مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى والنهرى يزوران مدينة ليفربول لبحث سبل التعاون الممكنة بين مدينتى ليفربول والإسكندرية، فى ز



سمر السيد وهاجر عمران:

قالت السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إن اللواء بحري مدحت عطية -رئيس هيئة ميناء الإسكندرية و اللواء مصطفى عبد القادر الديب -مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى والنهرى يزوران مدينة ليفربول لبحث سبل التعاون الممكنة بين مدينتى ليفربول والإسكندرية، فى زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأضافت السفارة أن عمدة ليفربول المستشار “مالكوم كينيدي” رحب بالمسؤولين المصريين وكان برفقتهم ويندي فريمان -القنصل العام البريطاني في الإسكندرية -وممثلين من غرفة التجارة المصرية البريطانية.

والتقى المسؤولون المصريون بشركات خاصة لمناقشة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جانبه، قال جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة: “الجميع يعرف أن ليفربول والإسكندرية يشتركان في حبهما للنجم المصري محمد صلاح”

وأضاف “لكن من المقرر تعميق الشراكة بين المدينتين اللتين تمثلا بوابتين تاريخيتين للعالم بما تمتلكانه من موانئ رئيسية وبما تتمتعان به من تراث ثقافي بهوية فريدة من نوعها، حيث تُعد ليفربول موطن أقدم جامع في بريطانيا بينما تضم الإسكندرية أكبر كاتدرائية في أفريقيا.

أكد كاسن على تطلعه إلى تعاون بشكل أكبر وأفضل بين كلا المدينتين للمساعدة في بناء ذلك المستقبل الاقتصادي القوي الذي يحتاج إليه كلا البلدين.

