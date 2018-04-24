وفد مصري يزور السودان لمناقشة مشروع الربط الكهربائي

عمر سالمتوجه وفد رسمي من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يرأسه المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لزيارة السودان الشقيق؛ وذلك لتبادل وجهات النظر الفنية حول آليات تسريع إجراءات الربط الكهربائى المصرى السودانى.وأوضح عسران أنه من المقرر أن يتم الربط بين البلدين الشقيقين على

عمر سالم

توجه وفد رسمي من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يرأسه المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لزيارة السودان الشقيق؛ وذلك لتبادل وجهات النظر الفنية حول آليات تسريع إجراءات الربط الكهربائى المصرى السودانى.

وأوضح عسران أنه من المقرر أن يتم الربط بين البلدين الشقيقين على الجهد 220 كيلوفولت لتبادل قدرات كهربائية تصل لحوالي من 200ـ300 ميجاوات.

يأتى ذلك تأكيداً للاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية حتى تكون مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.