وفد مصري يزور الرياض لفك حظر الصادرات الزراعية

أحمد اللاهوني:يبدأ وفد من وزارتى التجارة والزراعة ومسئولى التمثيل التجارى زيارة إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الحالى لبحث استنئناف تصدير الحاصلات الزراعية المصرية التى حظرتها الرياض فى وقت سابق.وحظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية استيراد ثمار الفلفل المصرى بجميع أنواعه مؤقتاً، بد

أحمد اللاهوني:

يبدأ وفد من وزارتى التجارة والزراعة ومسئولى التمثيل التجارى زيارة إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الحالى لبحث استنئناف تصدير الحاصلات الزراعية المصرية التى حظرتها الرياض فى وقت سابق.

وحظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية استيراد ثمار الفلفل المصرى بجميع أنواعه مؤقتاً، بدءًا من منتصف فبراير الماضى، بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل، وثبت استمرار ورود شحنات تحتوى على بعض متبقيات المبيدات، تلاها بعد ذلك قرار بحظر الفراولة المصرية الشهر الماضى.

وقال سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة الصناعة، لـ«المال» إن الوفد المصرى سيبذل قصارى جهده لإعادة التصدير للملكة فى أقرب وقت، وذلك بعد إطلاع الجانب السعودى على المنظومة الحديثة للرقابة على الصادرات التى تطبقها القاهرة.

واستحدثت وزارتا التجارة والزراعة، نظامًا جديدًا للرقابة على الحاصلات الزراعية، يتضمن فحص وتحليل جميع الشحنات لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية وشروط الدولة المستوردة لحظر أى شحنات قد تحتوى نسبة مبيدات أعلى من المسموح به.

ولم يحدد رئيس قطاع التجارة الخارجية موعدا متوقعا بشأن حل الأزمة واستئناف التصدير، إلا أنه أكد أن هناك مساعى لإنهاء الحظر سريعا.

وتعد السعودية أكبر مستورد للفلفل المصرى، إذ بلغت صادرات الموسم الماضى، المنتهى فى سبتمبر 2016، نحو 15 ألف طن من إجمالى صادرات 23 ألف طن. ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا، وفقا لرئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عبدالحميد الدمرداش.