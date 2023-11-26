وفد مصري يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.. ودفعة ثالثة غدا

تابع وفد مصري تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وسط تأكيد على وجود دفعة ثالثة غدا ، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط .

وأوردت قناة “القاهرة” الإخبارية مساء اليوم السبت، أن الصليب الأحمر استلم المحتجزين، وفي طريقه لتسليمهم إلى الجانب المصري.



وأكد الصليب الأحمر – وفقا للقناة – أن المحتجزين الاسرائيليين الـ 13 “بين أيدهم”.



وأفادت القناة بأن الوفد الأمني المصري يتابع تسليم الأسرى الفلسطينيين بمنطقة عوفر، وينسق مع الطرفين لإتمام عملية التبادل.

في سياق متصل، أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أنه ستكون هناك دفعة ثالثة غدا ضمن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بقطاع غزة، بجهود مصرية.



ونوه رشوان – خلال اتصال هاتفي مع برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية (صدى البلد)، مساء اليوم السبت – بأن مصر نجحت في حقن مزيد من الدماء في قطاع غزة، كما بذلت كل الجهود منذ اللحظة الأولى في صفقة تبادل الأسرى.



وأشار إلى أن الجهود المصرية مستمرة من أجل زيادة أعداد المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن مصر لا تحتاج لمن يتحدث عن دورها في القضية الفلسطينية.



وأوضح أن مصر أجرت مباحثات مع حركة حماس لزيادة عدد المفرج عنهم من السجون، وتبذل جهودا كبيرة لمد الهدنة الإنسانية المؤقتة لفترات أخرى، وتطرق إلى أن إسرائيل وحماس لديهما مصلحة مشتركة للإفراج عن الأسرى والرهائن.



وبين أنه وفقا لاتفاق الهدنة؛ ستدخل المساعدات الإنسانية لكل مناطق القطاع ولا تفرقة بين الشمال والجنوب.

ولفت إلى أن حركة حماس أعلنت استجابتها للجهود المصرية المقدرة، ووافقت على استئناف عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.



وحول طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد مؤتمر دولي للاعتراف الدولي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، قال رشوان إن هذا طرح شديد الأهمية وتتم دراسته الآن في عواصم مهمة حول العالم، مضيفا: هذا الطرح يعتبر بداية لحل الدولتين، بطريقة مختلفة.