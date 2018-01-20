وفد مصري إلى الفلبين لدراسة التأمين متناهي الصغر

الشاذلى جمعة يدرس وفد من معهد التأمين المصرى التجربة الفلبينية فى التأمين متناهى الصغر خلال الفترة من 27 يناير وحتى 4 فبراير المقبل.كشف سمير محمود المدير التنفيذى لدبلومة التسويق والمبيعات بالمعهد، أن الوفد يضم بالإضافة له كلا من عزة عارفين المدير التنفيذى لدبلومة التأمين متناهى الصغر، والد

الشاذلى جمعة



يدرس وفد من معهد التأمين المصرى التجربة الفلبينية فى التأمين متناهى الصغر خلال الفترة من 27 يناير وحتى 4 فبراير المقبل.

كشف سمير محمود المدير التنفيذى لدبلومة التسويق والمبيعات بالمعهد، أن الوفد يضم بالإضافة له كلا من عزة عارفين المدير التنفيذى لدبلومة التأمين متناهى الصغر، والدكتورة خلود الشافعى، المدير التنفيذى لمعهد التأمين المصرى، وتستهدف جولة بشركات التأمين متناهى الصغر ومراكز التدريب بآسيا والمحيط الباسفيكى فى مدينة ماكاتى الفلبينية وهى عاصمة المال والأعمال هناك.

وأضاف محمود أن الزيارة باستضافة وتمويل هيئة المعونة اليابانية “الجايكا” فى إطار دعمها لنشاط التأمين متناهى لاصغر فى مصر، مشيرا إلى أنها تهدف لاكتساب الجانب العملى فى عمليات إصدار وثائق التأمين متناهى الصغر فى الفلبين وتسوية التعويضات بهدف نقل تلك التجربة فى السوق المصرى.

وأكد أن الدبلومة الحالية للتأمين متناهى الصغر التى تمولها “الجايكا” فى مصر سوف تنتهى 25 فبراير، والتى يشرح بها المحاضر الأمريكى العالمى ورئيس مجلس إدارة مركز التأمين متناهى الصغر فى الولايات المتحدة الأمريكية لتكون أول دبلومة فى التأمين متناهى الصغر.

وكشف عن تنظيم دبلومة جديدة بمناهج مصرية فى التأمين متناهى الصغر بعدها بعد تمصير المناهج الحالية لتناسب احتياجات سوق التأمين المصرى.