وفد مصرى من 25 رجل أعمال يبحث فرص الاستثمار بأوغندا

توقيع مذكرة تفاهم لتسهيل التعاون في المجال الصناعى شيرين الشوربجى: 66 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2017 لابد من تشكيل مجلس أعمال مشترك لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية دعوة الشركات الاوغندية للمشاركة في معرض التجارة البينية الأول للدول الافريقية بالقاهرة ديسمبر المقبل



توقيع مذكرة تفاهم لتسهيل التعاون في المجال الصناعى

شيرين الشوربجى: 66 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2017

لابد من تشكيل مجلس أعمال مشترك لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية

دعوة الشركات الاوغندية للمشاركة في معرض التجارة البينية الأول للدول الافريقية بالقاهرة ديسمبر المقبل



أحمد اللاهونى

تستعد لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية، لإيفاد وفد يضم 25 رجل أعمال للعاصمة الأوغندية كمبالا لبحث فرص الاستثمار المتاحة بالسوق هناك.

وأكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس اللجنة، أن الاتحاد حريص على توسيع نطاق التعاون الاستثمارى مع أوغندا باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة شرق افريقيا وحوض النيل.

جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الأوغندي، بمشاركة عدد كبير من أبرز رجال الأعمال بالبلدين والذي استهدف استكشاف آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين مصر ودولة اوغندا خلال المرحلة المقبلة.

ووقع مسئولو اتحاد الصناعات المصرية وهيئة التصنيع الأوغندية مذكرة تفاهم لتسهيل التعاون بين مصر واوغندا في المجال الصناعى، وتستهدف المذكرة تيسير تبادل المعلومات ودراسات الاستثمار وتبادل الزيارات والمشاركة في ورش العمل والمؤتمرات والمشاركة في تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات الصناعية وتعزيز التبادل التجارى والعلاقات المؤسسية بين الجانبين.

وأكدت شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، أهمية تشكيل مجلس اعمال مشترك بين مصر وأوغندا لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ترتكز على الاستفادة من استثمار جميع الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، لتعزيز التعاون القائم والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية إلى آفاق أرحب.

وقالت خلال كلمتها التى ألقتها نيابة عن وزير الصناعة، طارق قابيل إن مصر حريصة على تنمية وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الافريقية وبصفة خاصة دولة اوغندا والتي تربطها بمصر روابط تاريخية، مشيرة إلى اهمية تفعيل دور رجال الأعمال في البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة تحفز النمو المستدام لاقتصاد الدولتين وتعود بالنفع على الشعبين المصري والأوغندى وتتيح المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة.

وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وشركائها الأفارقة، تشترك مصر وأوغندا في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) كما تسعى مصر لتحرير التجارة وتحقيق التكامل الاقتصادي داخل القارة السمراء والقضاء على كافة الحواجز التجارية التى تقف عائق امام اسياب حركة التجارة بين الدول الأعضاء.

وأشارت إلى أن الجهود المبذولة لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية (AfCFTA) تعتبر خطوة رئيسية نحو التكامل الإقليمي، انه وفقاً لنتائج اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة فانه من المتوقع أن تزيد هذه المنطقة الحرة من فرص التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52٪ بحلول عام 2022.

وأوضحت ان الحكومة المصرية وضعت عدداً من الثوابت التي ترتكز عليها استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة تشمل استمرار مصر في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق، والترحيب بكافة الاستثمارات الخارجية، مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية بالبلاد، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن العمل على تفعيل الاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر لتحقيق الاستفادة القصوى منها، مؤكدة أهمية الدور الذي تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة لبناء تعاون اقتصادي مثمر.

ولفتت إلى انه على الرغم من تنامى العلاقات التجارية بين البلدين الا انها لا تعكس عمق العلاقات المشتركة بين مصر واوغندا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2017 نحو 66 مليون دولار فقط منها 63 مليون دولار صادرات مصرية و3 ملايين واردات وهو الامر الذي يتطلب تضافر جهود الجانبين لتعزيز هذا التعاون المشترك ليتناسب مع حجم الامكانات المتاحة في كل من مصر وأوغندا.



وأضافت ان الاقتصاد المصري يشهد حالياً تطوراً ملحوظاً على كافة القطاعات والأصعدة حيث تعد التجارة والصناعة من أهم الركائز الرئيسية لدعم نموه، لافتة الى ان وزارة التجارة والصناعة المصرية أطلقت استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتي تهدف الى تهيئة مناخ الأعمال بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصاد.

وفيما يتعلق بمحور تنمية الصادرات والذي يعد أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة، أوضحت شيرين الشوربجى انه تم صياغة استراتيجية مضاعفة الصادرات التي أوصت بإنشاء هيئة تنمية الصادرات بهدف تنفيذ الرؤية العامة وتحقيق الاهداف الاستراتيجية للتنمية.

وذكرت أن الوزارة فعلت دور الهيئة كعامل رئيسي لمنظومة الصادرات المصرية وذلك على غرار الخبرات والتجارب العالمية الناجحة مشيرةً إلى ان الهيئة تقوم حاليا بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية المحلية والدولية في إعداد الاستراتيجيات والسياسات الهادفة إلى تنمية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه القطاع التصديري، والترويج للصادرات المصرية في الاسواق الخارجية من خلال تنسيق وتنظيم المشاركة المصرية في المعارض الدولية والبعثات التجارية.

ولفتت الى أن وزارة التجارة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات أعدت استراتيجية وخطة عمل لتنمية التجارة الخارجية مع الدول الافريقية بالتعاون مع الجهات المعنية والمجالس التصديرية تستهدف دراسة الوضع الحالي والمعوقات التي تواجه العلاقات التجارية بين مصر والدول الأفريقية، وتحليل الفرص التصديرية المتاحة لمصر، واستعراض عدد من التوصيات لزيادة وتعزيز التواجد المصري في الدول الأفريقية من خلال تناول الدروس المستفادة من التجارب الدولية للوصول في النهاية إلى خطة عمل متكاملة لتنمية الصادرات المصرية إلى هذه الدول.

وأوضحت ان مصر تستعد لاستضافة معرض التجارة البينية الأول للدول الافريقية برعاية البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير “أفرى أكسيم بنك” خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2018 والذي من المخطط أن يستقبل أكثر من 1000 عارض للمنتجات يمثلون 55 دولة أفريقية ومن المتوقع أن يستقبل نحو 70 ألف زائر، مشيرة إلى أن هيئة تنمية الصادرات التابعة للوزارة ستتولى متابعة كافة الترتيبات وتقديم كافة التيسيرات للجهات المشاركة بهدف انجاح هذه الدورة والوصول إلى نتائج تحقق صالح كافة الدول المشاركة، موجهةً الدعوة للمسؤولين والشركات الأوغندية للمشاركة بفعالية في هذا المعرض لدعم وتعزيز التجارة الأفريقية واستكشاف الفرص التجارية بين البلاد الافريقية.

ومن جانبه أكد فريدريك جومى وزير الدولة الاوغندى للتجارة والتعاونيات حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادى التجارى والاستثمارى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً الى دعم الحكومة الأوغندية الكامل لكافة الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة

وقال إن الحكومة الأوغندية تولى خلال المرحلة الحالية أهمية كبيرة لمجالات الطاقة وتنمية الموارد البشرية والصحة وتطوير المهارات ومشروعات البنية التحتية وبرامج تسهيل التجارة، لافتاً الى ان هذه المشروعات توفر مناخ ملائم لكافة المشروعات الاستثمارية القائمة والجديدة باوغندا.

وأكدن فانيا ايفلين وزيرة الدولة الأوغندية للخصخصة والاستثمار ان اوغندا تعد من اهم وافضل الوجهات الاستثمارية بالقارة الافريقية خاصة وانها غنية بـ 32 معدن مختلف وتوفر كافة الخدمات الاستثمارية مجانا بما في ذلك الاراضى المرفقة بالإضافة الى سهولة الإجراءات والعمالة المؤهلة والاعفاءات النهائية من الجمارك والضرائب، مشيرةً الى ان هناك فرصاً ضخمة للتعاون الاستثمارى بين مصر واوغندا في مجالات صناعة الحديد والصلب والذهب والبترول والغاز الطبيعى والزراعة والغزل والنسيج والخدمات الصحية والصناعات الدوائية.