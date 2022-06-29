وفد مشروعات النواب يستمع لمشكلات صغار المستثمرين بقرية البياضية بالإسماعيلية

تفقد وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، اليوم الأربعاء، المنطقة الصناعية بقرية البياضية بمحافظة الإسماعيلية للاستماع إلى المشكلات التى تواجه الصناع وصغار المستثمرين، وكان فى استقبال الوفد البرلمانى النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، والمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية.

ومن ناحيته أكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب ، أن الطريق مفتوح أمام من يريد التصدير، لافتا إلى أن قانون تنمية المشروعات يتضمن مواد تسمح لكافة الأنشطة بالقطاع غير الرسمى بالحصول على رخصة تشغيل نشاط لمدة 5 سنوات من جهاز تنمية المشروعات، موضحا أن تلك الرخصة لا يمكن إلغائها بأى حال من الأحوال إلا فى حالة الإضرار بالبيئة والصحة العامة، مشيرا إلى أن الهدف التشغيل والإنتاج والتصدير، وتوفير العملة الأجنبية، موضحا أن المنطقة الصناعية بقرية البياضية عشوائية ويجب دمجها بالمنظومة الرسمية وتخطيطها تخطيط جيد من جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

فيما، استعرض أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بقرية البياضية بمحافظة الإسماعيلية المشكلات التى تواجههم، وتتعلق أغلبها بصعوبة الحصول على التراخيص اللازمة من المحليات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب توصيل المرافق.

وفى هذا الصدد، أوضح المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، أن القرية مدرجة ضمن مبادرة “حياة كريمة”، الأمر الذى سيسهم فى حل مشكلة المرافق، وفيما يتعلق بمشكلة صعوبة إصدار التراخيص اللازمة أوضح أن المنطقة الصناعية تقع خارج الحيز العمرانى ومقامة على أرض زراعية، ما يتطلب الحصول على موافقة وزارة الزراعة.

وأوضح محمد عمر، صاحب مصنع شنط بالمنطقة الصناعية، أن المصنع يعمل منذ عام 2017 ويصدر منتجاته إلى دول ليبيا والسودان، وأوكرانيا عبر رومانيا، وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن من إصدار التراخيص اللازمة.

فيما قالت عزة حجاجى، المحاسب القانونى بالمصنع، إنهم يواجهون صعوبة فى إصدار التراخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووجه النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أصحاب المصانع غير المرخصة بسرعة التوجه إلى مقر جهاز تنمية المشروعات لاستصدار رخصة تشغيل النشاط المؤقتة لمدة 5 سنوات.

واستعرض مرعى، الحوافز الضريبية وغير الضريبية المنصوص عليها بقانون تنمية المشروعات، موضحا أن أعضاء مجلس النواب لديهم تكليف من رئيس الجمهورية بمتابعة أوضاع المواطنين بالشارع على أرض الواقع والعمل على حل المشكلات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين.

جاء ذلك ذلك على هامش الزيارة الميدانية التى يجريها وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمحافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية، لتفقد المجمعات الصناعية ومتابعة تنفيذ قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كلا من النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر اللجنة، والنائب سيد سلطان، والنائبة رحاب موسى، والنائبة منى عبد الله، والنائب طارق السيد، والنائبة غادة الضبع.