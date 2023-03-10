وفد محلية النواب يتفقد مشروع الغابات الشجرية بالأقصر ويطالب بخطة للاستدامة البيئية والاقتصادية

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروع الغابات الشجرية بمنطقة الحبيل بمحافظة الأقصر، برفقة المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر .

واستمع الوفد البرلماني إلى استعراض عن منطقة الغابات من المهندس عوض شفيق مدير منطقة الغابات، مشيرا إلى أن منطقة الغابات تتبع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وأن تلك المنطقة من أقدم الغابات الشجرية في مصر، وبدأ العمل فيها منذ عام 1999، وتبلغ مساحتها 1861 فدانا مزروع منها 110 أفدنة، وصالح للزراعة بها 484 فدانا، في حين تبلغ المساحة غير قابلة للزراعة 675 فدانا.

وأضاف مدير المشروع أن الغابات الشجرية تضم العديد من الأصناف، منها ما هو منتج للأخشاب، وما هو منتج للزيوت والأعلاف، كما أنها تعمل على تحسين جودة المناخ وتنقية ثاني أكسيد الكربون من الجو وإنتاج الأوكسجين، كما تضم منطقة الغابات شتل مركزي ينتج 100 ألف شتلة في العام .

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة وضع خطة للاستدامة البيئية والاقتصادية للغابات الشجرية، بحيث يكون لها مردود اقتصادي وعائد علي الدولة ويضمن لها الاستدامة.

وقال السجينى، إن أي إهدار أو عدم استغلال لمياه الصرف المعالجة يعتبر جريمة، ولابد من التوسع في الغابات الشجرية خاصة وأن لدينا عجز شديد في الأخشاب، وهذا الملف يكلف الدولة من العملة الدولارية الكثير وعبء على الدولة.

وطالب السجيني، بضرورة أن تكون الغابات الشجرية مزودة بالمناشير ومجففات ومفارم الأخشاب وغيرها من الأمور التي تجعلها وحدات إنتاجية، ملف الغابات الشجرية سيكون علي أجندة وجدول أعمال اللجنة.

وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعا وتدعو له وزير الزراعة ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدراسة هذا الملف من كافة جوانب لتعظيم الاستفادة منه، وأن يكون هناك دراسة جدوى حقيقية ومتابعة المسار بصفة مستمرة.

يترأس وفد اللجنة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كل من النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي، نائبة التنسيقية، والنائبة سامية توفيق، والنائبة سناء السعيد، والنائبة فايزة صالح، والنائبة ريهام عبد النبي، والنواب: علي عبد الرحيم، خالد الحداد، عمر وطني، محمد رجب، كما يضم الوفد من أمانة اللجنة كل من، أحمد حشيش ومحمد بركات، كما يرافق الوفد اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثلا لوزارة الإسكان.