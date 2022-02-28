سيـــاســة

وفد محلية النواب تتفقد مسار رحلة العائلة المقدسة بالمنيا

بناحية دير العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط
ياسمين فواز 9:54 م, الأثنين, 28 فبراير 22 9:54 م, الأثنين, 28 فبراير 22

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تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، مسار رحلة العائلة المقدسة بناحية دير العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة فى المحافظة، برفقة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء تامر سعيد سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، وقيادات المحافظة، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

واستمع الوفد لشرح عن مسار العائلة المقدسة بمحافظة المنيا، والتى بدأت باستراحة الزوار على مساحة 600 متر مربع، ومنها إلى الممشي المؤدى إلى الدير بطول 800 متر، و2 بوابة ولاند سكيب ولوحات إرشادية وجداريات، حيث بلغت تكلفة تطوير ورفع كفاءة مسار العائلة المقدسة مبلغ 5 ملايين جنيها.

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كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب الجداريات فى مسار العائلة المقدسة والمؤدى إلى الدير، واستمع لممثل وزارة السياحة الذي أكد أن مسار العائلة المقدسة يمر من خلال 8 محافظات على أرض مصر، بدأ بالفرما بشمال سيناء، ثم بلبيس بمحافظة الشرقية، ومنها إلى سمنود بمحافظة الغربية، ثم محافظة البحيرة ومنها إلى القاهرة، ثم إلى سمالوط بمحافظة المنيا، واختتمت العائلة المقدسة مسارها بمحافظة أسيوط.

وواصل وفد اللجنة تفقده لمسار العائلة المقدسة، حيث زار المغارة التى اختبأ بها السيد المسيح وأمه العذراء، كما تفقد الوفد البرلماني فندق العائلة المقدسة.

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وأوصت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجينى، بسرعة الانتهاء من مشروع صيانة وترميم كنيسة دير القديسة العذراء بدير جبل الطير، والذى من المقرر أن ينتهى خلال شهرين، وشدد السجيني على أن اللجنة ستتابع الأمر وأن ينتهى فى موعده.

كما أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على أن المحافظة ستتابع تنفيذ أعمال ترميم وصيانة كنيسة دير القديسة العذراء بدير جبل الطير.

جدير بالذكر أنه تم إجراء أعمال تطوير لمسار العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير مركز سمالوط بمحافظة المنيا، لتكون جاهزة لاستقبال الوفود من مختلف أنحاء العالم فور الانتهاء منها، حيث تم الانتهاء من تطوير المدخل الرئيسي لمنطقة كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير، وتطوير الاستراحة لتكون جاهزة لاستقبال الزائرين، والانتهاء من تطوير الطريق السياحي، والانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية، والانتهاء من تمهيد الطريق المؤدى للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير، وجارى العمل فى تطوير المجمع الأمني بجبل الطير والذي سيتم افتتاحه قريبا.

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ويعد تطوير مسار العائلة المقدسة أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية، ويحقق انتعاشة سياحية من خلال رحلات الحج، ودير جبل الطير بسمالوط يضم كنيسة السيدة العذراء مريم إحدى الكنائس الأثرية.

ورافق وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، نواب محافظة المنيا: مجدى ملك، ومحمد نشأت العمدة، وإيهاب رمزى، وتوحيد تامر، وسلوى أبو الوفا، وحسام أبو زيد.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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