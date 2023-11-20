وفد لجنة منتجات الألبان بغرفة الإسكندرية يشارك المنتدى الثاني للقطاع في دمياط

شاركت لجنة منتجات الألبان فى الغرفة التجارية فى الإسكندرية فى أعمال فاعليات المنتدى الثاني لقطاع الألبان الذى انعقد فى محافظة دمياط، للإطلاع على آخر المستجدات التى يتم طرحها مع هيئة سلامة الغذاء.

وتأتى مشاركة لجنة منتجات الألبان فى الغرفة التجارية فى الإسكندرية بوفد يضم إيهاب شرابية رئيس اللجنة ورامى المنوفى سكرتير الشعبة وعضوية عدد من أعضاءها فى أعمال فاعليات المنتدى الثاني لقطاع.

يعد هذا المنتدى هو استكمال للشراكة الحقيقية بين مصنعي الألبان ومنتجاتها والجامعات والمراكز البحثية محليا وخطوة نحو الشراكة الدولية، حيث يسعي المنتدى إلى تطوير حقيقي لمنتجات الألبان وتحقيق متطلبات سلامة وجودة الغذاء العالمية للمحافظة على صحة المستهلكين وفتح أسواق عالمية لتصدير المنتجات المصرية.

وقام المنتدى باصدار توصيات عامة تشمل إصدار كتيب يحتوي على كافة طرق الغش الشائعة والمستحدثة في الألبان ومنتجاتها وكيفية الكشف عنها على أن تقوم جامعة الإسكندرية إصدار هذا الكتيب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد المؤتمر على أن يقوم مركز تحديث الصناعة بالمساعدة في طباعة هذا الكتيب.

. وتضمنت التوصيات أن تقوم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بإصدار كتيب عن الغذاء الآمن ويحتوي على الاشتراطات الفنية والعملية للصناعة الغذائية وخاصة صناعة الألبان وذلك بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية على أن يقوم مركز تحديث الصناعة بالمساعدة في طباعة هذا الكتيب.

كما تم التوصية أن يتم إصدار موسوعة تشمل كافة المواصفات القياسية الخاصة بالألبان ومنتجاتها وذلك بالتعاون بين كل من غرفة الصناعات الغذائية والهيئة العامة للمواصفات والجودة على أن تتولى غرفة الصناعات الغذائية طباعتها.

كذلك استكمال موسوعة الألبان ومنتجاتها والتي قام بالعمل عليها الدكتور محمود هويدي على أن يتم ترشيح عدد ٣ مساعدين يتم اختيارهم للمساعدة في استكمال وإعداد الموسوعة في شكلها النهائي والتركيز على المنتجات التقليدية والمنتجات الأوروبية الممكن تصنيعها في مصر على أن يقوم مركز تحديث الصناعة بالمساعدة في طباعة هذا الكتيب.

كما تم التوصية قيام كل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وشعبة صناع الالبان ومركز تحديث الصناعة وغرفة الصناعات الغذائية بتجهيز ورقة عمل تشمل التحديات التي سيتم نشرها على منصة «بنك الابتكار» التابع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بغرض حل المشاكل أو الصعوبات التي تواجه المجتمع الصناعي.

كما تم التوصية قيام كل من شعبة صناع الألبان بالغرفة التجارية بدمياط، ومركز تحديث الصناعة، وغرفة الصناعات الغذائية بدعم التحديات التي سيتم نشرها على منصة «بنك الابتكار» من خلال فتح قنوات تواصل للباحثين مع المجتمع الصناعي.

كذلك تعزيز الشراكات بين الجامعات والمجتمع الصناعي لتدريب طلاب الجامعات المصرية برعاية شعبة صناع الألبان بالغرفة التجارية بدمياط وغرفة الصناعات الغذائية.

كما تم التوصية بدراسة النزول باشتراطات قبول وتسجيل المنشآت الصناعية بمركز تحديث الصناعة لتتماشى مع صغار المصنعين والمعامل في مجال الألبان .

كما تم التوصية ضرورة دعم قسم الألبان بكلية الزراعة جامعة دمياط بالكوادر اللازمة لدعم هذه الصناعة بالمنطقة والمناطق المجاورة.

كذلك ضرورة إعادة النظر في اللوائح الداخلية لكلية الزراعة جامعة دمياط لقبول وتوزيعهم الطلاب على الأقسام المختلفة وخاصة قسم الألبان لتتماشى مع احتياجات سوق العمل وذلك بزيادة عدد المقبولين من الذكور أسوة ببعض الجامعات الأخرى لإتاحة الفرصة لخدمة سوق العمل ومتطلباته مع النظر في إعطاء الأولوية لأبناء المصنعين دون التقيد بالدرجات