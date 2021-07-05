وفد لجنة رياضة البرلمان يتفقد مراكز الشباب بالشرقية والدقهلية على مدار 3 أيام

توجه اليوم وفد لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ، في زيارة برلمانية إلي محافظتي الشرقية والدقهلية ، والتي تستمر لمدة 3 أيام ، لتفقد عدد من مراكز الشباب ، والتعرف علي المشكلات التي تواجهها للعمل علي حلها .

وقال النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ، إن الزيارة التي تقوم بها لجنة الشباب، تهدف لمتابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة بشأن نقص عدد من الخدمات بها، لافتا إلي أن اللجنة ستعد تقريرا مفصلا عن نتائج أعمال الزيارة وعرضه علي هيئة مكتب مجلس النواب وذلك عقب الانتهاء منها .

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن ملف الشباب في مصر يلقي اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، وهو ما انعكس علي استضافة مصر لعدد من المحافل الرياضية الدولية الكبري ، لافتا إلي أن اللجنة حريصة علي الزيارات الميدانية وفتح مجالات للحوار مع الشباب، حتي يكون هناك متابعة مستمرة لذلك الملف الهام .

واشار رئيس لجنة الشباب في البرلمان ، إلي أن اللجنة ستقوم خلال اليوم الأول بزيارة محافظة الشرقية لتفقد عدد من مراكز الشباب، منها القطاوية بمركز أبو حماد، وأكشيك، السناجرة، الجيش، كفر أبو الديب، الخضارية، كفور نجم، ههيا، إحسانية، بالإضافة إلى استاد ههيا الرياضى، وذلك لتفقد الأوضاع والأنشطة بها .

وأضاف أنه من المقرر عقب ذلك أن يلتقى وفد رياضة البرلمان بمحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وعدد من رؤساء الأندية ومراكز الشباب في حوار مفتوح بقصر ثقافة الزقاريق للاستماع لكافة المشكلات التي تواجههم .

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من جانبه ، قال النائب ثروت سويلم ، وكيل لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ، إن زيارة لجنة الشباب لمحافظة الشرقية اليوم ، تستهدف وضع تصور وخطة للنهوض بمراكز الشباب بالمحافظة .

وقال سويلم ، في تصريحات صحفية لها ، علي هامش الزيارة ، إنه تم دعوة لجنة الشباب ، لحضور مؤتمر شبابي يناقش أمور الشباب والرياضة بالمحافظة العريقة .

ولفت الي أنه سيتم بحث كيفية النهوض بنادي عاصمة الشرقية والعودة للتألق في مصاف الأندية الكبري.

وأوضح سويلم أن المؤتمر الشبابي سيعقد بحضور محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ، ود محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية ، مؤكدا حرص اللجنة علي الاستماع للشباب والتواصل المستمر معهم .

ومن المقرر أن تتفقد اللجنة عدد من مراكز الشباب، منها القطاوية بمركز أبو حماد، وأكشيك، السناجرة، الجيش، كفر أبو الديب، الخضارية، كفور نجم، ههيا، إحسانية، بالإضافة إلى استاد ههيا الرياضى، وذلك لتفقد الأوضاع والأنشطة بها .

ويضم الوفد البرلماني كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة، وحسام غالي أمين سر اللجنة، والنواب درويش مصطفي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم إمام والنائبة إيمان العجوز وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.

ويضم الوفد البرلماني كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة، وحسام غالي أمين سر اللجنة، والنواب درويش مصطفي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم إمام والنائبة إيمان العجوز وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.