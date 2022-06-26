وفد لجنة الصناعة بـ«النواب» تطالب بحلول فورية لمشكلات القطاع

التقى وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود بمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، مشددين على ضرورة تذليل العقبات، أمام الصناع والمستثمرين، وإيجاد حلول فوريه عاجلة للمشكلات التي تعوق الصناعة.

وأكد النائب خالد القط عضو لجنة الصناعه بمجلس النواب أن الغردقه مثل دبي تماما من حيث تصنيف الوجهة السياحية، وصناعيا، وكذلك بتوفير الفرص الاستثمارية والصناعية، ولكن نتمنى الاهتمام أكبر من ذلك، وأن يكون هناك تخطيط يراعي الأهمية الاستراتيجية للغردقة، مشددا بأن الغردقة تستحق أكثر من ذلك، لأنها تماثل دبي تمام وتحتاج للاهتمام بالصناعة مثلما فعلت دبي.

وشدد النائب محمد حمدى موسى، عضو اللجنة، على ضرورة الإنتهاء من وضع خريطة صناعية للوقوف على الصناعات التى يتحقق بها طفرة كبيرة والتى نعاني من عدم وجودها ويتم استيرادها خاصة تلك التى يوجد لها مادة خام داخل البلاد.

وتساءل النائب عادل عامر، عضو اللجنة عن الحافز الموجود بالمحافظة لجلب المستثمرين سواء الأجنبى أو المحلى، بالإضافة للوقوف على الجهات المتعاونة فى عمليات استخراج التراخيص ورخص التشغيل، إضافة للمعوقات الموجودة التى من الممكن أن تحول دون إقامة بعض الصناعات أو هروب المستثمرين.

جاء ذلك خلال لقاء من وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، باللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، لمناقشة الغرص الاستثمارية بالمحافظة والمنطقة الصناعية ومنظومة الترخيص واستخراج رخص التشغيل.

جاء ذلك خلال لقاء من وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، باللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، لمناقشة الغرص الاستثمارية بالمحافظة والمنطقة الصناعية ومنظومة الترخيص واستخراج رخص التشغيل.

وعلق اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر بأنه لدينا متسع من الأراضى لإقامة المشروعات من ضمن الحوافز ايضا، كما أن مصادر الطاقة متوفرة، وفيما يخص خطوط المياه تم إدراجها ضمن خطط الدولة، والغاز موجود، والخامات كلها موجودة لدينا”.

وتأتى الزيارة الميدانية في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة، ويضم وفد اللجنه النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنه ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنه وشحاته ابوزيد امين سر اللجنه ، والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفي بدران.