وفد لبناني يكرم النمنم ورئيس قصور الثقافة لهذا السبب

وكالات:كرم وفد ثقافي لبناني وزير الثقافة، حلمي النمنم، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الشاعر أشرف عامر، تقديرًا لجهودهما في دعم الإبداع والأنشطة الثقافية والفنية العربية وتعزيز أواصر العلاقات الثقافية بين مصر ولبنان.جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمكتبه الأحد، الوفد ال

وكالات:

كرم وفد ثقافي لبناني وزير الثقافة، حلمي النمنم، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الشاعر أشرف عامر، تقديرًا لجهودهما في دعم الإبداع والأنشطة الثقافية والفنية العربية وتعزيز أواصر العلاقات الثقافية بين مصر ولبنان.





جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمكتبه الأحد، الوفد الثقافي اللبناني، الذي يزور مصر حاليًا، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين مصر ولبنان.

وأعرب أشرف عامر- خلال اللقاء- عن امتنان الهيئة لجهود الوفد الثقافي اللبناني في التواصل مع المبدعين المصريين، وإقامتهم ليوم ثقافي مصري لبناني بقصر ثقافة المنصورة.

وذكر بيان للهيئة العامة لقصور الثقافة أن الوفد أهدى شهادة تقدير لوزير الثقافة ولرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما أهدت درعًا للهيئة لدورها التنويري في الشارع الثقافي العربي والمصري.