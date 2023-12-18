وفد كوري يزور معهد بحوث البساتين ويناقش سبل التعاون مع الجانب المصري

استقبل الاستاذ الدكتور الفونس جريس وكيل معهد بحوث البساتين للانتاج الوفد الكوري خلال زيارته لمصر والذي ضم الدكتور ليم يونج سوك من جامعة جانجوون الوطنية و لي كوانج تشوند المدير العام شركة SM Tech و لي جايكون الرئيس التنفيذي لشركة NARE ENC و الرئيس التنفيذي شركة Innosed System .



وأكد بيان صادر عن مركز البحوث الزراعية انه قد تم عمل عرض تقديمى عن صناعة البطاطس فى مصر وإنتاج التقاوى المحلية والنشاط البحثى للقسم والنقاط المقترحة للتعاون .



كما قام أ.د. ليم ممثل الجانب الكوري بعرض تقديمى عن البطاطس الكورية والأصناف التى قام بتربيتها ومميزاتها.

حيث تم عمل زيارة لمعمل الأنسجةوصوبة المزارع الهوائية بقسم بحوث البطاطس والخضر خضرية التكاثر ومعمل زراعة الانسجة بمشروع إنتاج هجن وأصناف الخضر ثم تم عمل حلقة نقاشية لبحث إمكانية التعاون ونقل الخبرات .

وعلي هامش هذا اللقاء تم مناقشه كيفيه التعاون بين وزارة الزراعة والجانب الكوري من خلال بروتوكول مشترك جاء اللقاء من خلال التعاون بين الجانب الكوري وسفارة كوريا بمصر ووزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث البساتين .

وفي ختام الزيارة أعرب الوفد الكوري عن سعادتة بزيارة معهد بحوث البساتين الدور البحثي الذي يقوم به المعهد في خدمة القطاع الزراعي في مصر معربا عن امله في مزيد من التعاون المثمر بين الجانبين .