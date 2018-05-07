وفد قضائي إيطالي يحضر تفريغ الكاميرات بقضية رجيني

نجوى عبد العزيزجرى اليوم الانثين اتصال هاتفى بين المستشار نبيل صادق النائب العام والسيد الدكتور جوزيبى بينياتونى نائب عام روما حيث جرى خلاله الوقوف على اخر مستجدات التحقيقات التى تجريها النيابة العامة المصرية بهدف الوصول الى نتائج حاسمة في مقتل الطالب ريجينى.وفى أثناء المكالمة دعا النائب العام ا

نجوى عبد العزيز

جرى اليوم الانثين اتصال هاتفى بين المستشار نبيل صادق النائب العام والسيد الدكتور جوزيبى بينياتونى نائب عام روما حيث جرى خلاله الوقوف على اخر مستجدات التحقيقات التى تجريها النيابة العامة المصرية بهدف الوصول الى نتائج حاسمة في مقتل الطالب ريجينى.

وفى أثناء المكالمة دعا النائب العام المستشار نبيل صادق نظيره الايطالى وفقا للاتفاق المسبق بينهما إلى إيفاد ممثل عن روما الى القاهرة لحضور عملية استرجاع تسجيلات كاميرات محطة مترو الانفاق المقرر أن تبدأ يوم 15 مايو الجارى في القاهرة بمساعدة خبير أجنبي، وفق بيان

وقرر نائب عام روما إيفاد وفد برئاسة مساعد النائب العام الدكتور سيرجيو كولايوكو ومكون من خبراء فنيين ايطاليين لحضور عملية الاسترجاع وهى العملية التى يعلق عليها الجانبان آمالا كبيرة للوصول إلى حقيقة الواقعة والكشف عن مرتكبيها واتفقا على حصول نيابة روما في نهاية الأنشطة الفنية على نسخة مما تم استرجاعه.

كما تناولت المكالمة الإشارة إلى مايتخذ من لإجراءات تعمل النيابة العامة المصرية على استكمالها بناء على المذكرة المسلمة من نيابة روما في شهر ديسمبر الماضى ، وسوف تكون نتائجها موضوع لقاء قضائى جديد سوف يعقد قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

وفى النهاية جدد الطرفان تعهدهما الاستمرار في التعاون القضائى المشترك على نحو أكثر قربا بفضل الدور الذى يلعبه السفيران المصرى والإيطالى