وفد فيابسي ـ إيطاليا يزور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية‎

المال ـ خاص:قام مكتب مصر لدى الإتحاد الدولي للمطورين العقاريين "فيابسي - مصر" برئاسة المهندس عبد الناصر طه بدعوة نظيره رئيس الإتحاد لدى إيطاليا يرافقه وفد يضم عدد من المستثمرين والمطورين وذلك لزيارة جمهورية مصر العربية والوقوف على مدي الإنجاز الذي تم والفرص التي تتيحها المشروعات القومية ال

المال ـ خاص:

قام مكتب مصر لدى الإتحاد الدولي للمطورين العقاريين “فيابسي – مصر” برئاسة المهندس عبد الناصر طه بدعوة نظيره رئيس الإتحاد لدى إيطاليا يرافقه وفد يضم عدد من المستثمرين والمطورين وذلك لزيارة جمهورية مصر العربية والوقوف على مدي الإنجاز الذي تم والفرص التي تتيحها المشروعات القومية العملاقة الطموحة وفي مقدمتها مشروعات تنمية منطقة قناة السويس، وقد حظيت فكرة تلك الدعوة بقبول وترحيب مهاب مميش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المنطقة الإقتصادية لقناة السويس.

وقد تفضل سيادته بتحديد يوم السبت 25 نوفمبر 2017 موعدا لزيار الوفد الإيطالي برئاسة انطونيو كامبنولي رئيس رئيس الاتحاد الدولي للتنمية العقارية مكتب ايطاليا ونائبه اليخاندرو بيرسليني وماركو ماتينى رئيس مجموعة الاستدامة للاتحاد الدولى مع الامم المتحدة يرافقهم عدد من المسثمرين وممثلين لمكاتب الخبرة الإيطالية.

وقد تمت زيارة الوفد الإيطالي الى مدينة الإسماعيلة يوم 25 نوفمبر يرافقهم اعضاء مكتب مصر لدي الإتحاد الدولي في جو من الترحيب والحفاوة ودقة التنظيم من جميع أعضاء فريق الهيئة المرافق ومستشاريها وهو ما يعكس فهم ووعي كبير بأهمية الترويج المباشر وتقديم الدعم التام لمشروعات مصر القومية عالميا وإقليميا.

خلال الزيارة قام فريق الهيئة بعمل عرض دعائي وثائقي عن هيئة قناة السويس وكذا فيلم تعريفي عن الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية بالإضافة إلى إلقاء الضوء من خبراء الهيئة على مفهوم الإستدامة وأحدث تطبيقاتها التي تتمتع بها مشروعات الهيئة، وقد دعت الهيئة الوفد للقيام برحلة بحرية للمجرى الملاحي لقناة السويس وقناة السويس الجديدة وخلالها أبدي الضيوف بالغ أعجابهم بحجم الإنجاز والدقة وتقديرهم وإنبهارهم بوعى الشعب المصري العظيم الذي مول ذاتيا هذا المشروع العملاق في زمن قياسي ونفذه بكفائات مصرية بكل دقة في اقل من الفترة الزمنية المتوقعة.

واستكمالا للزيارة بمنطقة الإسماعيلية قام الوفد بزيارة لأحد مشاريع الانفاق المارة تحت قناة السويس والذي قارب على الانتهاء حيث سيكون واحدا من منظومة متكاملة لربط محاور التنمية على ضفتي القناة وعمق سيناء بالوادي القديم.

تبع ذلك قيام الوفد الإيطالي بزيارة لمدينة بورسعيد التي تشكل واحدة من أهم أقطاب المنظومة المتكاملة لمشروعات الهيئة للتنمية الإقتصادية وكان على رأس مستقبليه سيادة لواء أ.ح./ أبو المجد هارون – مساعد رئيس الهيئة الذي تناول مع رئيس الوفد الإيطالي ونائبه عدد من المشروعات التي تنجزها الهيئة بمنطقة بورسعيد وأهميتها الإقتصادية عالميا وإقليميا وما تقدمه من قيمة مضافة للمستثمرين، وقد شارك الأعضاء الفنيين بعرض دقيق للمشروعات الطموحة كالمناطق اللوجيستية وميناء شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد وحجم ما تم إنجازة والزخم الذي ستقدمه لحركة التجارة العالمية والزيادة الكبيرة في حصة مصر منها.

ولترسيخ تلك المفاهيم قام سيادة مساعد رئيس الهيئة بإصطحاب الوفد والمرافقين في جولة ميدانية للوقوف على حقيقة وعظمة الإنجاز على أرض الواقع، حيث قام الجميع بزيارة لميناء شرق بورسعيد حيث لمسوا عن قرب حجم التحديات وكيف تم التغلب عليها والتشغيل الفعلي الجاري من أحد أهم شركات النقل البحري العالمية لأحد أرصفة ميناء شرق بورسعيد بنجاح باهر وبسواعد وعقول أبناء مصر.

وقد كان لتلك الحقائق التي لمسها الوفد أبلغ الأثر حيث أبدى الوفد الإيطالي إستعدادهم التام للتعاون للتسويق لمشاريع الهيئة لدى مكاتب الاتحاد المنتشرة فى 50 دولة حول العالم بالتعاون مع المكتب الممثل للإتحاد بمصر، من خلال تشكيل لجنة دائمة مصرية أيطالية.

كما أعرب المكتب المصرى لدى الاتحاد الدولى عن رغبته فى اقامة مؤتمره السنوى العام فى مصر لعام 2018م، وقدم اعضاء المكتب التعازى وأسفهم للاحداث الارهابية التى شهدتها مصر والتي لن تثنيهم عن مواصة التعاون مع مصر في خططها الطموحة للتنمية وأكدوا على أن التنمية فى مصر لم ولن تتوقف بسبب هذه الاحداث التي تطال العلم كله. كما تقدموا بخالص الشكر على حسن الاستقبال و الضيافة التى قدمتها هيئة تنمية قناة السويس لهم.