وفد فرنسى يبحث التعاون التجارى والاقتصادى فى القاهرة

■ «SIMOP» لمعالجة مياه الأمطار والصرف تلتقى مسئولين بالإسكان المال ـ خاصتنظم الغرفة التجارية بمنطقة نورماندى بفرنسا «CCI International Normandie»، بالتعاون مع مكتب بيزنس فرانس فى مصر «BUSINESS France» زيارة لوفد مكون من 5 شركات عاملة فى قطاعات الزراعة وال

■ «SIMOP» لمعالجة مياه الأمطار والصرف تلتقى مسئولين بالإسكان

المال ـ خاص

تنظم الغرفة التجارية بمنطقة نورماندى بفرنسا «CCI International Normandie»، بالتعاون مع مكتب بيزنس فرانس فى مصر «BUSINESS France» زيارة لوفد مكون من 5 شركات عاملة فى قطاعات الزراعة والصحة والبيئة والبنية التحتية والغاز والنفط، فى الفترة من 22 الى 24 أبريل الجارى.

وقال ليدوفيك بريفوا، مدير مكتب بيزنس فرانس فى مصر إن تلك الزيارة تستهدف استكشاف فرص الاستثمار بالسوق المحلية، علاوةً على البحث عن وكلاء لهم، مضيفاً أن الشركات الخمس ستلتقى خلال الزيارة مع شركات خاصة وحكومية فى قطاعات عملها من أجل التعرف على احتياجاتهم والمنتجات التى يمكن أن توفرها الشركات الفرنسية لهم.

وأضاف أن شركة «SIMOP» المتخصصة فى تصنيع تنكات أحادية الكتلة ومعالجة مياه الأمطار ستلتقى مع مسئولين بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أيضاً لبحث سبل التعاون المشترك.

ووفق بيان صحفى صادر عن مكتب بيزنس فرانس، تتمثل الشركات الخمس فى «DEREMAUX» المتخصصة فى تصنيع آلات ومكينات تعبئة الأمبولات و«Morphosis» العاملة فى إعادة تدوير وتحليل دورة حياة المعدات الكهربائية والإلكترونية وشركة SELIANCE لإنتاج البذور و«SIMOP» لتصنيع تنكات أحادية الكتلة من PE، GRP ومعالجة مياه الأمطار ومعالجة مياه الصرف ومحطات الرفع ومعالجة مياه الصرف الصحى والسلامة والبيئة وشركة «MUTHEC» لتصميم وتصنيع وتسويق المضخات الآلية لتطبيقات السلامة من الحرائق فى قطاع النفط والغاز.

يشار إلى أن بيزنس فرانس تعتبر وكالة حكومية فرنسية تعمل على دعم تنمية الاقتصاد الفرنسى دولياً ومسئولة عن الترويج للشركات الفرنسية وتعزيز نمو صادراتها فضلا عن تشجيع وتسهيل الاستثمارات الدولية فى فرنسا.

كانت السفارة الفرنسية لدى مصر قد قالت فى تغريدة نشرت على حسابها الرسمى بـ«تويتر» يناير الماضى إن حجم التجارة الثنائية بين القاهرة وباريس سجلت نحو 2.2 مليار يورو فى نهاية نوفمبر 2017 وبلغت الصادرات الفرنسية لمصر نحو 1.6 مليار يورو بزيادة %12.4 على أساس سنوي؛ فيما سجلت الصادرات المصرية نحو 568 مليونا وبارتفاع %27 على أساس سنوى.