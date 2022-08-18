وفد عقارى مصرى يزور السعودية لعرض فرص استثمارية فى شركات محلية

تعتزم جمعية رجال الأعمال المصريين، وشركات تطوير عقارى محلية تنظيم مؤتمر ترويجى خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر المقبل لعرض فرص الاستثمار المتاحة لدى مطورين محليين يرغبون فى جذب مساهمات من المملكة وباقى دول الخليج بهدف تعزيز الملاءة المالية وتغطية خططهم التوسعية.

قال فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء، إن المؤتمر المرتقب يأتى استكمالا لفاعليات المنتدى العقارى المصرى السعودى،

والذى انعقدت نسخته الثانية فى مصر يونيو الماضى بالتعاون مع اللجنة العقارية بالاتحاد العام للغرف السعودية، وشهد اهتمامًا لافتًا من مستثمرى المملكة، باختراق القطاع فى مصر.

وأكد، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أنه عقد جلسات تحضيرية، خلال الأيام الماضية، مع مجموعة من المؤسسات المالية ورجال الأعمال بمدينة الرياض،

وتم استعراض جميع مستجدات التنمية العمرانية حاليًّا، ومنها مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية، ونتج عن ذلك مطالبات من المؤسسات السعودية بالتعرف على الفرص العقارية المتاحة فى مصر.

وأشار إلى أنه يتم حاليًّا التنسيق لعقد مؤتمرات واجتماعات عمل خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر المقبل، تتضمن شرح الفرص المتاحة فى 6 شركات عقارية تعمل فى السوق المحلية، يتم خلالها الاستعراض الدقيق لتوسعاتها وكيفية دخول المساهمين الجدد وتمويل الخطة المستقبلية.

وتابع أن الاجتماعات ستكون بين الإدارة التنفيذية للشركات المحلية مع مجموعة مطورين سعوديين، وتم إلزام الكيانات المحلية بالتعاقد مع استشاريين لتجهيز مذكرة المعلومات اللازمة لمشروعاتهم ودراسات الجدوى أيضًا؛ لضمان خلق صورة كاملة لدى السعوديين، تمكنهم من اتخاذ قرار نهائي فى فترة زمنية قصيرة.

وأكد أن أهمية المؤتمر تكمن فى توقيت انعقاده والذى يتزامن مع الاهتمام الخليجى بضخ استثمارات فى السوق المصرية، والتى تم تنفيذها فى البورصة خلال الأيام الماضية،

علاوة على تشجيع الاستثمار الخليجى المباشر فى مجال التطوير العقارى، لافتًا إلى قصر الدعوة على رجال الأعمال السعوديين الذين يعملون بالقطاع العقاري، وليس المؤسسات المالية؛ بهدف التركيز على الاستثمار والشريك الإستراتيجى.

«سياك» و«ابنى» تشاركان.. و«تطوير مصر» و« الأهلى صبور» تدرسان الموقف

وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن مجموعة من شركات التطوير المحلية أبدت موافقة على التواجد فى المؤتمر وعرض الفرص المتاحة لديها،

أولها «سياك» المتخصصة فى مجال المقاولات، والتى تبنّت مؤخرًا خطة توسعية طموح لزيادة تواجدها فى قطاع التطوير العقارى، وستعتمد فى ذلك على دخول مساهمين جدد من الخليج.

كما تنوي شركة «ابنى» للتطوير العقارى المشاركة فى المنتدى المصرى السعودى، وإطلاع المستثمرين على جميع مشروعاتها وكيفية تغطية جزء من توسعاتها المقبلة.

وتأسست «ابنى» عام 2011 ونفذت 17 مشروعًا سكنيًّا بمدينة نصر ومصر الجديدة، وتنشئ حاليًّا «كومباوند جرينى أفينيو» و«مول ويست» و«إى» بمدينة سوهاج الجديدة،

بجانب مول «نيو واى» بالقاهرة الجديدة، ومشروع متنوع فى شارع جسر السويس، وتخطط لاستثمار 4 مليارات جنيه فى مدن الصعيد.

ولا تزال شركتا «تطوير مصر» والأهلى صبور العقارية تدرسان بجدية المشاركة فى المنتدى لاستعراض الفرص المتاحة فى مشروعاتهم المتنوعة، سواء السكنية أو الساحلية.

كانت جمعية رجال الأعمال المصرية قد عقدت، فى يونيو الماضى، المنتدى المصرى السعودى بمشاركة نحو 30 رجل أعمال وشركات عقارية سعودية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع العقارى بمشاركة فعالة من وزير قطاع الأعمال السابق هشام توفيق، ونائب وزير الإسكان خالد عباس،

كما تم تنظيم جولات ميدانية فى مدن العاصمة الإدارية الجديدة والجلالة والعلمين الجديدة.